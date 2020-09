El vecino y amigo del artista Lucas Fernando Maniglia, quien vivía en Italia y a causa de la pandemia no pudo regresar y se quedó en Mar del Plata, donde fue asesinado por los mismos ladrones que asaltaron su casa, dijo que "por miedo" se mudará de esa zona y recordó a la víctima como "un hermano". "Él vino en el verano, y vivía en la casa más cercana a la mía, a unos 50 metros. Es un terreno grande, de más de dos hectáreas. Estaba todo el día haciendo cosas, arreglando, en la huerta, tratando de mejorar el barrio. Era un tipo con una energía increíble. Lo agarró la pandemia y tuvo que postergar la vuelta, y nos hicimos muy amigos", contó Matías Romero (23) sobre su amigo de 48 años.

Romero recordó que todo comenzó cuando la madrugada del domingo fue abordado por cinco ladrones cuando salía de su casa. "Cerré la puerta, terminé de poner la alarma y vi que había un auto afuera, pero pensé que era algún vecino. Y antes de subir a mi auto, me agarran de atrás, me empiezan a pegar y casi me ahorcan para que soltara las llaves de la casa", contó Romero.

Los delincuentes lo golpearon mientras le exigían dinero y la clave para desactivar la alarma: "Me reventaron la cara, me pegaron con un arma en la cabeza, la alarma no paraba de sonar y me golpearon en todo el cuerpo durante unos 15 o 20 minutos".

Los cinco ladrones escaparon con dinero y objetos de valor en una camioneta en la que habían llegado, y en el Peugeot 408 de Romero, advirtieron la presencia de un vecino cerca de la casa. "Uno de estos tipos dijo ‘ahí hay alguien’ y se oyó un disparo. Yo pensé que habían tirado como para asustar, pero cuando fui para lo de Lucas a pedir ayuda,porque me habían robado también el celular, lo vi tirado en el patio de adelante de su casa, con la linterna al lado", detalló.