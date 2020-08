E s uno de los cantantes más carismáticos de la movida tropical, quizá por su pasado como vendedor ambulante y una presencia tan honesta como alegre, tanto en el escenario como en la vida. Chanchín, como todo el mundo lo conoce, es líder y sobreviviente de la movida tropical y específicamente de la cumbia villera, liderando el grupo Supermerk2, a caballito de éxitos como "El avión" y "La lata".

En la actualidad, sin poder salir a tocar para divertir a la gente, realiza un programa que él insiste en llamar "charla con amigos". En "Sin miedo", él y La Romy DJ entrevistan a artistas y referentes de la cumbia en un show que se puede ver en YouTube en el canal del mismo nombre.

Así, con honestidad, tampoco tiene problemas en hablar de cómo llegó a la música, en una mezcla de casualidad y voluntad: "Yo vendía en la calle y me juntaba con unos chicos que estaban formando una banda. Sólo cantaba en la ducha, pero de caradura, a veces cantaba las canciones que hacían. Si tocaban un tema de La Nueva Luna me pedían que lo cante para guiarse. Al productor, Fideo, le gustó y terminé quedando".

El boom de la cumbia villera comenzó a finales de los ‘90 y llegó a mediados de la década siguiente. Consciente de ese camino exitoso, Chanchín analiza: "Yo creo que Supermerk2, le puso techo a la cumbia villera, fue el último grupo de cumbia villera que salió con una gran explosión. Después las cosas empezaron a cambiar. Hubo un resurgimiento con algunos grupos, pero después quedamos los pioneros. Ahora hay un revival de ese tiempo, muchos conocieron la cumbia por nosotros y esas generaciones todavía nos van a ver".

Sin embargo, advierte: "Yo no me siento a la altura de (Pablo) Lescano, ni de Ariel de Los Pibes Chorros. Muchos dicen que soy referente. Pero no lo veo, ponerse en ese lugar es levantarse el ego a uno mismo. Y eso es para ir al psicólogo. Si bien disfruto del cariño y el aguante de la gente, y trato de dar lo mejor, no te podés comer ese viaje". Remarca esta declaración con su experiencia, ya que desde que salió su primer álbum, empezó a sonar en todas partes. "Psicológicamente fue una bomba nuclear. Es muy difícil escapar. Mi cerebro era Kosovo. Es difícil, de la calle a tener mujeres, fama, droga, todo de un día para otro. Pero el universo me puso gente piola, de barrio, que siempre me encaminó para que no me pierda".