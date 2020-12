El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la decisión de modificar los fondos de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires y enfatizó sobre las diferencias que existen entre los "recursos" que recibe el distrito porteño y la provincia.

"En la ciudad de Buenos Aires están todas las calles asfaltadas, es una situación distinta desde el punto de vista de la infraestructura", enfatizó Kicillof, para luego contrastar con la situación que se vive en el territorio bonaerense, en donde consideró que se necesitan "recursos" ya que "a los sectores más vulnerables les faltan cloacas, asfalto y luminarias".

En ese sentido, el mandatario provincial apuntó que el ex presidente Mauricio Macri "se ocupó de alimentar y transferir recursos a la ciudad de Buenos Aires", territorio al que "benefició de todas las maneras posibles sin explicación", cuando es "el distrito más rico de la Argentina, el mejor equipado", mientras que "no ayudó a la ex gobernadora" de la provincia, María Eugenia Vidal.

"La provincia de Buenos Aires mucho no le interesa al macrismo, nunca le interesó", subrayó Kicillof, quien hizo hincapié en la búsqueda como gobernador de lograr "ponerle los recursos que necesita para hacer una transformación estructural en el conurbano", y reforzar sobre esa línea todo lo que tiene que ver "con el hábitat y la vivienda".