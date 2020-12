El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, aseguró que "es una barbaridad" lo que está aumentando el precio de la carne vacuna y consideró que el plan oficial de tres cortes populares no tendrá impacto positivo masivo.

"Estamos preocupados, muy preocupados, porque la carne está subiendo una barbaridad. Es un horror. Comenzó en octubre (el aumento) y hoy ya llevamos un incremento de 80 pesos acumulado desde entonces por kilo en la media res", dijo Williams. El precio promedio del kilo de carne vacuna se incrementó un 7,4% en noviembre, por lo que en el acumulado del último año a avanzó casi 54%, unos dieciocho puntos porcentuales más que la inflación promedio.

En declaraciones al programa "Ruleta rusa" que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop, el representante de las carnicerías de la Capital Federal consideró que el aumento tendría que haberse aplicado en forma escalonada "y no todo de golpe antes de las fiestas de fin de año, porque el consumidor no puede pagar esta plata", sostuvo.

Williams agregó que las carnicerías no saben quiénes van a recibir los cortes a precios promocionales y recordó que este tipo de ofertas se anunció en otras ocasiones, sin éxito.