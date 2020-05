L a titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó ayer una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Mauricio Macri, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado. En el escrito, Caamaño pidió citar al ex presidente a prestar declaración indagatoria, lo mismo que a los dos máximos responsables de la AFI de entonces, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y otros tres ex funcionarios del organismo. También se adjuntó el listado de titulares de correos electrónicos afectados: un total de 80 personas, entre ellos la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el diputado Rodolfo Tailhade. También figuran la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello, en los tribunales federales de Retiro. Caamaño aludió a delitos vinculados a la "producción de inteligencia ilegal" durante la gestión en la AFI de su antecesor, Arribas, desde al menos el 2 de junio de 2016, sobre correos electrónicos privados de al menos 80 damnificados. La información fue recuperada de un "disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado", se consignó.

"Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal", sostuvo en la denuncia Caamaño, quien también aludió a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático".