D esde finales de 2020 se esperaba que la temporada de verano volviera a hacer funcionar la actividad teatral tras muchos meses de parate. Pero por desgracia las cifras no son las esperadas. Llegando a la primera quincena de enero, ya hay cancelaciones de funciones y levantamientos de obras debido a la poca afluencia de público en las plazas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz. En charla con "Intrusos", Carlos Rottemberg, productor y empresario teatral que fue de los primeros en movilizarse para crear protocolos que permitan la apertura de las salas, analizó la situación. "Es un verano donde, de antemano, se sabía que era una temporada no teatral, y que algunos resolvimos hacer de todas formas. En este sentido quiero ponderar fundamentalmente a toda la comunidad que está haciendo actividades teatrales y musicales en la ciudad, porque realmente lo están haciendo por seguir moviendo la rueda". Luego explicó que el impacto de la pandemia y la gran disminución de turistas hizo que muchas salas permanezcan cerradas y otras con pocas funciones.

Posteriormente, se refirió al motivo por el que los turistas no van a ver las obras: "Primero que hay muy poca gente. Es notoriamente inferior la gente que llegó a la ciudad. Me sorprende cuando leo la cantidad de gente que dicen en medios que vino. Hay una proyección de un 94% menor que en 2020, es decir, un 6% de gente va al teatro. Es una temporada que no se la puede contabilizar en términos teatrales". Luego mencionó que hablaba del caso particular de Mar del Plata: "Hay que ser justos porque no todas las plazas se desarrollan de igual manera. Carlos Paz tomó una posición desde el inicio y aseguró que iba a haber temporada. Y no nos olvidemos que el decreto nacional permite hasta el 50% del aforo, sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires y en provincia, las distintas jurisdicciones fijaron que sea con el 30% del aforo. A cualquier productor le convendría irse hacia Córdoba, donde el aforo es del 50 por ciento".

Para buscar algo de aliento, finalizó con un repaso de lo que sucede a nivel nacional: "Hay que decir que los protocolos funcionan en teatro y es una actividad segura. Y vemos que Buenos Aires de a poco va creciendo y que en Villa Carlos Paz tienen una temporada digna, me alegra porque la actividad es una sola".