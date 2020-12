O cho denuncias en la policía no fueron suficientes para impedir el asesinato de una mujer, de 65 años, en la ciudad de Córdoba, un crimen cometido el domingo en una vivienda del barrio Yofre Sur y por el cual quedaron detenidos un padre y su hijo, ambos ex agentes de la fuerza de seguridad provincial.

"En el Polo de la Mujer no me quisieron atender porque decían que el agresor no era pareja mía", declaró Yanina Moreno, hija de Lidia del Valle Cabrera, de 65 años, asesinada a golpes después quejarse por los ruidos molestos que hacían sus vecinos, los dos detenidos por el caso. Cabrera y su hija dormían en su casa cuando, según el relato hecho a la policía, uno de los sospechosos ingresó a la vivienda y las golpeó. "No fue una riña. Nosotras estábamos durmiendo y él entró y mató a mi madre", dijo a la prensa Moreno, con marcas en el rostro de haber sido atacada.

Fuentes policiales aseguraron que los sospechosos, de 26 y 50 años, quedaron detenidos por el delito de "homicidio simple, lesiones graves y robo".

Según los investigadores, todo comenzó aparentemente cuando las mujeres denunciaron a sus vecinos por ruidos molestos. Al parecer, luego de enterarse de esta acusación, el hombre y su hijo concurrieron a la vivienda de las mujeres y las atacaron. Otros vecinos de la víctima escucharon los gritos y alertaron a la policía, que una vez en el lugar constató que la mayor de las mujeres había sufrido graves heridas. Los médicos llegaron minutos después y comprobaron que había muerto a raíz de las lesiones provocadas, al parecer, con una baldosa.

También la hija de la víctima fatal padeció golpes cuando filmaba la agresión con su teléfono, que le fue arrebatado por los agresores.

El fiscal Fernando López Villagra, a cargo del caso, imputó a Leonel Reyes Bonaldi y a su padre, Roque Bonaldi, ambos ex integrantes de la Policía de Córdoba, como supuestos coautores de los delitos de "homicidio simple, lesiones leves y robo". De ser hallados culpables, podrían pasar 25 años de prisión, según establece el Código Penal. Al momento de ser detenidos, los vecinos quisieron linchar al menor de los imputados.

Como respuesta a las ocho denuncias hechas a la policía, las mujeres sólo recibieron una orden de restricción para que los sospechosos no pudieran cruzar la calle hacia la vivienda que habitaban. "Estábamos solas, ahora estoy más sola que antes", agregó Moreno.