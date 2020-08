E n su primer discurso como candidato presidencial opositor, el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden alertó sobre que su país vive "cuatro crisis históricas al mismo tiempo, una tormenta perfecta", pero sostuvo que, a diferencia de lo que promete su rival electoral, el mandatario Donald Trump, "no vendrá un milagro".

"Todas las elecciones son importantes, pero sabemos en nuestro corazón que esta tendrá consecuencias más importantes. Podemos elegir un camino diferente para curarnos, levantarnos. Nuestra personalidad, nuestra decencia, nuestros valores y quiénes queremos ser, todo esto se decide en la elección", aseguró el dirigente demócrata de 77 años desde su ciudad, Wilmington, Delaware.

Tras aceptar la candidatura presidencial para las próximas elecciones de noviembre, Biden describió con cifras e historias personales la crisis sanitaria, la económica, la política y la profundización del cambio climático. "Si el presidente actual es reelecto, sabemos bien lo que pasará, todo empeorará", advirtió, en una transmisión en vivo a través de las plataformas del Partido Demócrata.

Al cierre de la última jornada de la Convención Nacional Demócrata, Biden presentó varias promesas que serán centrales en los próximos tres meses de campaña electoral: implementar un plan para controlar la pandemia que incluye más testeos y frenar las reaperturas hasta que desciendan los casos y muertes, proteger la seguridad social y Medicare, crear millones de puestos de trabajo para frenar el derrumbe económico y retomar las alianzas con los tradicionales socios internacionales del país. "Nunca vamos a poder mandar de vuelta a nuestros hijos a la escuela ni vamos a poder vivir una vida normal hasta que no controlemos este virus", aseguró el candidato, en abierta oposición a las presiones de Trump para reabrir las escuelas en septiembre.

Biden no sólo habló de cambios, sino que prometió un cambio más simbólico, un cambio en el clima político del país. "Demasiado odio, demasiado miedo, demasiada división. Ahora y acá, les doy mi palabra: si me confían la presidencia, sacaré lo mejor de nosotros, no lo peor. Seré un aliado para la luz, no la oscuridad. Es tiempo de que nosotros -nosotros, el pueblo- nos unamos", instó Biden.

En ese mismo sentido, llamó a superar un problema histórico y estructural de Estados Unidos, que asumió un nuevo nivel de tensión con la presidencia de Trump. "¿Seremos la generación que eliminará finalmente el racismo de nuestra personalidad nacional?", se preguntó el candidato.

Biden retomó el sentido de urgencia histórica que imprimió el ex presidente Barack Obama en su discurso de ayer y propuso a los estadounidenses "superar esta temporada de oscuridad" y "recuperar la democracia".