Para Fede Bal el 2020 fue un año particularmente difícil ya que tuvo que pelear con un cáncer de colon. Pero en julio, logró ganar esa batalla y los médicos le dieron el alta, luego de meses de tratamiento en plena cuarentena. Tras un buen año laboral de la mano de "MasterChef Celebrity" y su regreso a Mar del Plata para subirse al escenario con "Mentiras inteligentes" el actor envío un mensaje de gratitud a través de su Instagram.

"Mirá arriba, agradecé lo que tenés, brindá por los tuyos, dejemos de decir que este año fue una mierda. Este año fue lo que tuvo que ser", escribió, junto a una imagen suya haciendo un gesto al cielo. "Vendrá un año divino, mejor, sin dudas. Les deseo paz, amor, trabajo y sobre todo, salud. ¡Feliz fin de año! ¡Sean felices!", agregó.

Esta semana además, en diálogo con Revista Gente, Fede se explayó sobre esta idea: "Fue un año mágico y difícil, con enseñanzas que no me dieron ninguno de mis 31 años. Yo nunca le tuve miedo al cáncer y estaba seguro de que no me iba a morir de esto. Pero aprendí, porque me di cuenta de que vivía al revés y le ponía importancia a cosas que no valían la pena".