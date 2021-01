Sumamente emotivo. Desde Instagram, y escoltado por Inbal y la coach Steffi, Agustín "Cachete" Sierra expresó, con el trofeo en mano: "Bueno, gente, acá estamos. Les queremos agradecer de todo corazón. Fue hermoso pasar por el ‘Cantando’ y recibir todo el cariño, gala a gala. Este premio es 150% de ustedes. Gracias por votarnos, gracias por apoyar el trabajo, el crecimiento y la pasión. Dimos todo lo mejor que pudimos, hoy quizá no fue nuestra mejor noche, pero fue una final y había muchas emociones de por medio, mucha ansiedad y mucho nervio. Nos vamos recontra mega felices. Amo a estas dos mujeres que tengo al lado mío, Inbal (cantante) y Steffi (coach), que lo han dejado todo. ¡Dale campeón!". El viernes, el actor se coronó como el campeón del "Cantando", tras vencer a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta en el duelo telefónico, y fiel a su consecuente personalidad, Sierra no dudó en salir a celebrar con sus seguidores a la puerta de la productora LaFlia, siempre bien acompañado por su perrita Marta. Todo un símbolo de las convicciones de la particular figura en pleno ascenso.

Cachete se sacó fotos con sus fans y les agradeció en persona el apoyo recibido durante todo el 2020, año en el que tuvo dos dolorosas pérdidas familiares, la de su padre y la de su abuelo, en plena pandemia. Con el 52,3% de los votos, los seguidores del programa eligieron a la pareja integrada por el actor para consagrarse ganadora del certamen. "Estoy muy feliz, muy contento de estar acá compartiendo esta final, con esta gente. Lo dijimos en varias notas, estamos muy contentos de compartir esta final juntos. No vinimos acá a competir, sino a tratar de mejorar todo lo que se pueda", expresó Sierra durante el inicio de la última gala.