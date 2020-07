L as autoridades de la Municipalidad de La Plata denunciarán penalmente a un grupo de jóvenes que entró ilegalmente al predio del ex zoológico convertido en Bioparque y filmó TikToks en plena cuarentena por coronavirus. El chico que se adjudicó haber registrado las imágenes sostuvo que lo hizo "para mostrar cómo están los animales". "Esto es como Jurassic Park", dijo desde el predio en los videos que se viralizaron. Allí puede verse cómo los jóvenes intentaron meterse en algunas jaulas. "De vacaciones acá en el zoo, papá", dijo uno de ellos mientras se preparaba para entrar a la zona del avestruz y robar un huevo. "Acá la meta es ir y agarrar el huevoà Me cagó a palos el ñandú", lanzó el joven.

En las imágenes también se ve el momento en el que uno de los adolescentes escuchó una voz en el predio y decidió esconderse para que no lo viera el personal municipal. También registraron cómo se acercaron a la jaula de un jabalí e intentaron meter los dedos a través del alambrado. Brandon, el joven que se adjudicó la grabación del video, reconoció que "entró ilegalmente" al lugar, pero justificó el incumplimiento de la cuarentena al señalar que tiene un permiso de circulación como "creador audiovisual".

"Lo hice para mostrar cómo están los animales", sostuvo. Sin embargo, después reconoció que muchas de las imágenes subidas a las redes eran de hace más de 30 semanas. Desde la comuna señalaron que un tigre que aparece en uno de los videos se fue en diciembre de 2019, en el marco del plan de reconversión del Zoo a Bioparque. "Por eso no se puede confirmar que las imágenes hayan sido filmadas durante la cuarentena", indicaron.

El predio tiene 16 hectáreas y cuenta con 60 empleados por turno que mantienen las instalaciones. Las autoridades aclararon que los animales tienen todos los cuidados que necesitan. "El equipo hace un gran esfuerzo para trabajar aun durante el aislamiento social obligatorio", afirmaron.