A menos de una semana de la tragedia, familiares de Lucía Costa, la joven que falleció producto de la explosión y el incendio de una cervecería de San Miguel, encabezaron una multitudinaria marcha para reclamar justicia. "Que paguen todos los que tengan que pagar. Esto no puede quedar impune", dijo Lorena, su mamá.

Cerca de las 16, unas 200 personas se congregaron frente a la Catedral de San Miguel, Lorena, la madre de la fallecida gritaba "¡Justicia por Lucía!". "Los chicos internados están mal, no pueden dormir. Tienen la imagen de Lucía quemándose", agregó quien pidió junto a la querella que la carátula de la causa pase de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual o por comisión por omisión, lo que podría llevar a penas de cárcel mayores a los cinco años para el dueño del bar, el encargado y la mesera que intentó prender con un bidón de alcohol un centro de mesa con fuego y generó la explosión. "Que paguen todos los que tengan que pagar. Esto no puede quedar impune. Hoy a Lucía no la tengo más, pero puede ser otra persona mañana", declaró Lorena. El abogado de la familia, Manuel Aramayo, dijo que "a simple vista no se trata de un homicidio culposo.