Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa, están más aferrados a Dios. "Le pido que nos dé fuerzas, que podamos sobrellevar este dolor y tener un poco más de paz. Hasta el momento, no la encontramos", dice Silvino.

"Me levanto con una tristeza terrible de no saber qué hacer y lloro. Después empiezo a rezar y es como que se me calma un poco el corazón. De un día para el otro se nos fue la alegría: estamos muertos en vida", sostiene Graciela y dice que reza para calmarse y siente que va a volver a abrazar a su hijo en el cielo.

"Estos seis meses fueron muy duros y creo que el resto de nuestra vida va a ser dura. No hay momentos buenos ni malos. Sólo dolor", dijo Silvino.

"Todavía recuerdo cuando nació. Un bebé hermoso. Fue un chico muy esperado por los dos y con él hemos pasado los mejores momentos de nuestra vida", aseguró Graciela.

Por la pandemia, sus familiares de Paraguay no pueden viajar a visitarlos. "Nos quedamos solos y la presencia de Fernando nos hace falta. Lo extrañamos demasiado", dice Silvino que tampoco, por la cuarentena, tiene la posibilidad de ir al Cementerio de la Chacarita, donde está enterrado su hijo.

"Mi única pregunta siempre fue: ¿Cómo hicieron para soportar tanto dolor?", cuenta Graciela sobre los padres que también perdieron a sus hijos y que se acercaron a ofrecerles su ayuda.

"Cuando pase todo esto, esperamos poder volver a reunirnos con ellos. Necesitamos mucho de su soporte: nosotros estamos en un momento muy difícil y su apoyo sería muy bueno", agrega su marido.

"Se nos fue nuestra alegría, estamos muertos en vida", sostienen, pero agregan: "Tenemos confianza en la Justicia y esperemos que la condena sea ejemplar".

La habitación de Fernando está intacta; además, le agregaron los homenajes que la gente les envió, como un cuadro pintado con su rostro. Un almohadón con la misma imagen.

Sus papás están seguros de que es un ángel que los cuida.