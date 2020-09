U n nuevo integrante del mundo del espectáculo afectado por la terrible pandemia que azota al mundo entero. En efecto, El Chaqueño Palavecino dio positivo de coronavirus, por lo que se encuentra aislado en su vivienda de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta. Conocida la noticia, se confirmó que quedó suspendida su participación en la Fiesta Nacional de la Nuez, a realizarse el próximo 19 de septiembre.

Según las primeras informaciones, el cantante folclórico presentó en las últimas horas tos y molestias en la garganta, por lo que se sometió a un testeo, el cual dio resultado positivo.

En diálogo con Cadena 3 destacó: "Todo bien con los síntomas como dolor de espalda, pero no le doy mucha importancia. Miedo no le tengo para nada. Me cuidé muchísimo, pero hoy en Salta es un peligro: anda por todos lados", sostuvo.

"El bicho se vino a meter a mi casa, no es mi amigo y lo sacaré zumbando. Me he cuidado y me arrinconó. Seguro saldremos, no hay por qué temer tanto. Estoy aislado con mucho vino y asado y nadie quiere venir a visitarme", ironizó el cantante.

Informó que hisoparán al resto de su familia y a sus músicos, ya que tuvo contacto en los últimos días con ellos en un show que brindó por streaming.

Oscar Palavecino nació el 18 de diciembre de 1959 en Rancho El Ñato y jugaba al tradicional pato ñato en una aldea del departamento Rivadavia, en pleno Chaco salteño. Se dice que el Chaqueño, si no hubiera sido cantante, se habría dedicado a la actividad de bicicletero, debido a que le tiraban las gomas pinchadas y él las arreglaba con pegamento y, como era humilde, por otra parte, las volvía a confeccionar con un poco de coca y saliva.

Precisamente, allí habitan comunidades nativas tobas, wichís y chorotes. En el paraje Rancho El Ñato limitan tres naciones: Argentina, Paraguay y Bolivia. Su madre se llamaba Estela y tenía 35 años el día que nació Oscar. Doña Estela tuvo que cumplir un doble rol, ser madre y padre al mismo tiempo, y el cantante, desde niño, debió trabajar para colaborar en casa. Y el destino le siguió jugando con cartas de enorme problemática. A los 9 años enfrentó la enfermedad de su madre y en ese entonces debió vender sus pocas pertenencias para instalarse en Tartagal, junto con sus hermanos Pascual, Juan Pablo y Lucho. De esta manera, vivieron en la casa de sus tíos durante largo tiempo. En definitiva, fue una infancia de dificultades y que le sirvió, experiencia mediante, para ir ganando posiciones, luego, en el mágico universo de la vida y de la música en general.