N o soy un asesino, yo soy un laburante", dijo a la prensa el panadero que el sábado mató a tiros a uno de los cuatro delincuentes que lo asaltaron en el partido bonaerense de La Matanza. Dijo que está "arrepentido" y que no recuerda en detalle lo sucedido. Al igual que su esposa, Vanesa, el comerciante, identificado como Gerardo, dijo que "tiene miedo", ya que reciben amenazas por las redes sociales, por lo que se les puso custodia policial. "No se puede explicar nada, ni emoción, nada, no me acuerdo. A mis hijos no los quiero sacar ni a la vereda. Estoy arrepentido de lo que hice, no soy un asesino, yo soy un laburante, no salí a matar, salí a guardar la camioneta. Yo agarré el arma y después la tiré, era mi vida o la de él, yo no soy Dios para decidir", sostuvo Gerardo. Vanesa denunció ante los mismos medios que reciben amenazas por Facebook y tienen "mucho miedo", pero aseguró que "no nos vamos a ir del barrio, porque nacimos, nos criamos y trabajamos acá". Ayer a la tarde los vecinos de Rafael Castillo se concentraron frente a la panadería para apoyar al comerciante; en el lugar también estuvo la esposa del panadero. En tanto, y mientras aún no se halló el arma utilizada, se conoció un resultado preliminar de la autopsia que indica que el ladrón muerto -identificado como Nahuel Leiva, de 17 años- recibió cuatro balazos, tres de ellos en el cráneo y el restante en el abdomen.

"Que van a venir a reventar la casa del panadero, que me van a prender fuego la casa, que vamos a linchar a tu marido, esas cosas salen por Facebook", contó la esposa del comerciante de 36 años que reside en Rafael Castillo. Gerardo Caivano recordó que el hecho sucedió cuando llevaba la camioneta de su padre junto con su hijo y se acercaron cuatro delincuentes armados, apoyados por un quinto que estaba en un auto. "Yo salí con las manos en alto, lo único que pedí fue que baje mi hijo y no sé cómo forcejeé, no sé de dónde saqué coraje. Tengo miedo, estoy laburando encerrado, anoche (por el domingo) no pude dormir, tengo que estar sentado en una silla durmiendo en la panadería, mi hijo está mal, mi hija mayor me ve y llora, lloramos todos, es una situación de mierda", agregó. Sobre el momento en el que baleó a uno de los delincuentes, Gerardo expresó: "No tuve intención de matarlo ni de tirar, es una situación difícil de explicar. El arma que estaba arriba de la camioneta no era mía, yo no tengo armas, no manejo armas, es de los chorros, no mía". Gerardo contó que maneja la panadería de su padre, que hace más de 45 años que funciona en la zona. Vanesa dijo que el 6 de febrero ladrones entraron a su casa y mataron a sus dos perros. "Entraron al patio, me forzaron una reja y no llegaron a entrar a la casa, si no, nos mataban a todos", dijo y agregó que los empleados que trabajan en la panadería "por miedo" no acudieron a abrir el local.

En tanto, el único detenido por el intento de robo y tiroteo se negó ayer a declarar ante el fiscal de la causa, Emilio Spatafora, tras lo cual seguirá alojado en un instituto de menores.