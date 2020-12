"No sabía que Aló trabajaba cerca de ahí. Yo fui a comprar helado. Mi vida cambió en la cárcel y afuera mucho más", dijo Tablado a Infobae antes que se ordenara su detención. Ante la pregunta de si seguía su proyecto de ir a vivir a una isla, dijo: "Al principio de mi salida no pude realizarlo porque la cabaña no estaba habitable todavía y la pandemia hizo el resto. Por lo que no me quedó otra que quedarme en la casa de mis padres, en el ojo de la tormenta, cumpliendo la cuarentena. Pobres mis padres, no quiero que sigan teniendo disgustos por mí".

"Llevo encerrado tres días. Hay gente que afuera me mira mal. Hasta habían puesto un pasacalle que dice "Asesino suelto". Pero con mucha gente me llevo bien. Cuando salí dije que mi sueño era navegar, vivir de las artesanías, lejos del ruido y los problemas, cerca de la paz y de lo espiritual. Pero voy a seguir con otra vocación el arte, las pinturas y las artesanías" señaló Tablado.

"Yo todo esto lo vendo para ayudar a mis hijas y también para ahorrar y poner un negocio propio. Cuando esto se calme un poco me pienso mudar de Tigre con mi pareja actual y su familia. Ella es mi compañera, me ayudó a salir adelante. Me enseñó a pintar. Y vamos a vivir juntos y con sus padres que me abrieron las puertas de su casa", afirmó.

"Estoy bien, pero sería feliz si no hubiese matado a nadie. Estoy muy arrepentido. Apagué una joven vida. Y arruiné a su familia y a la mía. Y mi propia vida. Me da tristeza recordar la noche del día del crimen, ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Pido perdón a la familia de Carolina. Sé que me odian", sostuvo. "Siempre lo recuerdo y me da mucho remordimiento y tristeza. Ojalá hubiese actuado de otra manera".