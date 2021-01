M omentos de preocupación para la querida Soledad Silveyra. La actriz debió ser trasladada al Sanatorio Otamendi el viernes pasado de urgencia tras presentar diversos síntomas que encendieron las alarmas por un presunto accidente cerebrovascular (ACV) y que luego, finalmente, se confirmó. No obstante, Solita se encuentra bien, en proceso de restablecimiento y de buen estado de ánimo. Y así lo reflejó la artista en su cuenta de Twitter: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Otamendi y luego a la Sagrada Familia, donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo".

Y agregó: "Decidieron hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent. "Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias", concluyó la actriz.

Por su parte, en charla con Crónica, Javier Furgan, el representante de la popular actriz, destacó: "Solita se fue a realizar este viernes una tomografía computada y ahí le detectaron que había tenido un ACV pequeño y del que no se sabe, puntualmente, cuando se había generado, estando la posibilidad que haya sucedido hace algún tiempo. En este sentido, le debieron destapar la carótida a través de la práctica del cateterismo y por suerte todo salió bien, sin complicaciones".

Furgan le especificó a este medio que "Solita se encuentra bien y está de muy buen ánimo. Acabo de comunicarme hace un ratito con ella y la noté, reitero, bien. Así que tendrá que esperar unos días en el sanatorio para hacer efectiva su evolución y poder regresar, entonces, a su domicilio. Imaginate si se encuentra bien y el enorme grado de responsabilidad que tiene que me mandó un mensaje muy temprano aclarándome que por favor me comunicara con la producción del programa de Flor Peña ("Flor de equipo") para avisar que no iba a poder estar presente este lunes (por mañana). Con esto te quiero resaltar que Solita se encuentra de manera satisfactoria y recordando de manera firme toda la agenda profesional que tenía para la próxima semana".

La última aparición pública de Solita data del lunes pasado, cuando fue una de las invitadas de "Los Mammones", el nuevo ciclo nocturno de Jey Mammón que se emite por América. De muy buen humor, respondió con picardía cada una de las intervenciones de Estelita, el clásico personaje del humorista.

Pero antes, se emocionó frente a Natalia Oreiro, también presente en el programa: "Cuando vi el documental -le dijo a la artista uruguaya- me pasó algo que no pasaba hace tiempo. ¡Los textos de (Eduardo) Galeano! Qué maravilla. Lo tengo adentro a Galeano, lo recuerdo". Las dos comenzaron a repasar, a plena sonrisa, viejos trabajos compartidos. Y luego la también conductora soltaría algunas lágrimas tras un video homenaje que le preparó la producción.

El año pasado, Silveyra había pensado que transcurriría la cuarentena en total soledad. Hasta que recibió el llamado de uno de sus hijos: "’Mamá, ¿te vas a quedar ahí?’. Y le digo: ‘Sí, ¿qué voy a hacer?’. ‘Venite’. No terminó de decirlo que agarré el auto y salí volando para su casa. Tuve el privilegio de estar 70 días con mis nietas. Nunca había estado tanto tiempo", contó la actriz, en una entrevista con Teleshow.