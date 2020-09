Tras una agitada semana, en la que se anunció el recargo del 35% sobre el dólar oficial (que ya estaba gravado por el Impuesto País del 30%), el presidente Alberto Fernández aseguró que desde el gobierno está haciendo lo que prometió durante la campaña electoral y afirmó que forma parte de "un proyecto de transformación que cuenta con el respaldo de millones de argentinos".

"Estoy haciendo lo que prometí en campaña. Nunca dije que la Justicia federal era maravillosa. Si nos critican por eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora, si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien", señaló Fernández en una entrevista con radio El Destape.

En ese sentido, el Presidente aseguró sentirse "encantado" de contar con el respaldo de "una mayoría de argentinos que sienten que les importa lo que les pasa a los otros". Y destacó que en plena pandemia el gobierno haya sido capaz de "incorporar nueve millones de personas con el IFE".

Por último, señaló que "con mucho respeto por el macrismo, que es la oposición, aunque ahora parece que nadie es macrista, pido un poco de prudencia después del desastre que dejaron". "Tenemos que estar más unidos que nunca. Nos dejaron el barco lleno de agujeros, nos entraba agua por todos lados y fuimos emparchando", subrayó.