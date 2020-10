Este jueves, el Pollo Álvarez volvió a faltar a "Nosotros a la mañana", luego de haber generado preocupación un día antes por su estado de salud. El conductor de El Trece aclaró desde un principio que no presentaba síntomas compatibles con el Covid-19, pero que de todas formas iba a hisoparse para llevar tranquilidad a sus allegados.

"Me hice el hisopado de manera privada por una cuestión de prevención y me dio negativo, no detectable. Por suerte no tengo coronavirus, que esa es la tranquilidad más grande", contó desde su casa. Si bien el periodista llevó tranquilidad sobre el contagio de coronavirus, reconoció que aún está preocupado por saber cuál es su diagnóstico. "Ahora resta saber qué tengo. Por qué estoy tirado, por qué no tengo fuerzas y por qué no puedo salir de la cama", señaló.

Luego contó: "Estoy mejor de la panza, pero lo único es que no tengo fuerzas. Por eso pensé que podía ser Covid. Cada dos años, tres, me agarra y la quedo".

Por otro lado, se dio a conocer una buena noticia para todos los fanáticos de la cumbia santafesina: Rubén "Cacho" Deicas, voz y líder de Los Palmeras, recibió el alta médica.