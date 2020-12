R icardo Papadopulos, el acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, de 5 años, y herir a su madre Débora, en Flores, declaró poco menos de una hora por vía remota ante la jueza que interviene en la causa.

"Ese día estaba yendo a comer con un amigo por la avenida Directorio, con onda verde, normal. Al llegar al cruce con San Pedrito tenía el semáforo en verde. Un camión de tamaño grande pasó con el semáforo en rojo, ocupó casi toda la avenida. Lo intento pasar, ya que tenía el semáforo en verde, y en ese momento me distraje pensando cómo podía ser que un camión pase en rojo, en ese momento me di cuenta de que me topé con una mujer", comenzó contando Papadopulos ante la jueza Patricia Guichandut.

Si bien no aceptó responder preguntas, por lo que la declaración fue más corta de lo esperado, intentó explicar por qué no frenó para asistir a las víctimas y las dejó abandonadas: "Tuve mucho miedo, ya que no tenía registro y seguí de largo. Me fui al garaje a guardar el auto. No podía creer lo sucedido. Al bajar del auto vi cómo estaba, lo que había pasado y me agarré la cabeza diciendo que no lo podía creer".

En el otro tramo de la indagatoria habló puntualmente de que tuvo intenciones de suicidarse: "Estuve muy mal, tuve la intención de matarme. Me fui y al día siguiente me entero por las noticias de que había fallecido el nene. Nunca pensé que le iba a pasar eso. Yo no sabía lo que le había pasado al chico. No sabía qué hacer, dónde pegarme la cabeza contra la pared".

Una de las preguntas que estaban preparadas para formularle a Papadopulos tenía que ver con la persona que aparece en el video de la cámara de seguridad del garaje bajándose del lado del acompañante. Sin embargo, como no respondió preguntas y no hizo mención a ese punto, sigue siendo una incógnita para los investigadores. La Justicia cree que podría ser un testimonio fundamental, ya que a priori todo hace indicar que estuvo presente en el momento del hecho.

Además, el acusado hizo mención a cuándo y cómo decidió entregarse: "El 24 a las 7 de la mañana hablé con el doctor Herrera y le conté lo que había pasado. Le dije que me quería entregar y me dijo que era lo mejor que podía hacer. Coordinamos que lo haríamos el día siguiente. Me entregué el 25 de diciembre. Yo sé lo que es el dolor de perder a un nene, tengo hijos, soy padre y sé lo que es perder a un hijo. No quería pasar por esa situación".

Antes de finalizar su declaración, contó una situación que vivió en la Alcaidía 14 el día que se entregó: "Estaba la hermana de la criatura y les pedí a los oficiales que me permitieran decirle que no fue mi intención hacerlo, que sabía lo que era el dolor de un padre, pero no me dejaron pedirle disculpas ni a ella ni a la familia".

Los abogados defensores insistirán con echarle la culpa al camión que cruzó en rojo y pedirán que se cite a declarar al chofer de ese vehículo. También apuntarán a que Débora, la mamá de Isaac, cruzó de manera incorrecta, con el semáforo en verde.