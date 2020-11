A nte el jurado popular el fiscal del juicio por el femicidio de Laura Cielo López, la joven que fue violada, asesinada y descuartizada en septiembre del año pasado en la ciudad neuquina de Plottier, aseguró que quedará probada la responsabilidad del imputado en el femicidio y dijo que existen "prueba documental y pericias científicas" que respaldan la acusación. En el inicio del juicio por jurados en la sede de la Legislatura provincial para cumplir los recaudos de bioseguridad por la pandemia del coronavirus, el fiscal Agustín García acusó a Alfredo Escobar, de 28 años, de ser el único responsable del femicidio de la joven, el cual causó gran conmoción en la sociedad neuquina y motivó la sanción de la "Ley Cielo López". El fiscal les advirtió que la defensa "iba a intentar confundirlos". La hipótesis sostiene que el hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2019 cerca de las 3.40 de la madrugada, cuando Escobar pasó a buscar a la víctima por su casa y, luego, fueron hacia la casa de él, en la ciudad de Plottier, donde el acusado abusó sexualmente de la víctima. García aseguró que "con el objetivo de lograr impunidad en torno a esa conducta, la agredió físicamente con un elemento en la cabeza que le provocó la muerte, después mutiló el cuerpo de la víctima y se dirigió hacia la zona conocida como paraje China Muerta, donde arrojó las partes del cuerpo al río Limay, en un sector denominado Los Espigones". Los restos de la joven fueron hallados el domingo 15 de septiembre por pescadores que, inmediatamente, dieron aviso a la policía. "Si bien no hay testigos presenciales del hecho, todas las evidencias, estudios científicos de los peritos, filmaciones obtenidas de cámaras en la vía pública y el análisis del celular de Escobar demuestran el recorrido que hizo hasta depositar los restos mutilados de Cielo López en el río Limay, dos días después", sostuvo. Declaró una joven que brindó su testimonio con reserva de identidad, que estuvo con el acusado unas horas antes del crimen de Cielo. "Lo conocía a través de Facebook y ese fue el primer encuentro personal con él", relató y agregó que el hombre la invitó a tener sexo y que ella lo rechazó. "Estuve muy mal cuando me enteré de lo que había pasado, porque estuvo sentado al lado mío esa misma madrugada, estuve deprimida pensando que me podría haber pasado a mí y por eso fui a declarar para sacarme esa mochila de encima", relató.