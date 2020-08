Pasaron de jugar a las escondidas entre las columnas del patio escolar, a esconderse detrás de los muebles en un departamento de unos pocos metros cuadrados. También demostraron que aunque se vuelvan expertos en jugar al tutti-futti vía Zoom, no hay como intercambiar figuritas y jugar a la mancha en los recreos. Son quienes pusieron más fuerza de voluntad para cumplir el aislamiento social y quienes evidenciaron que siguen prefiriendo el abrazo cálido de la "seño" antes que seguir viéndola a través de una pantalla. Un escenario que todavía parece muy lejano.

En el Día del Niño y de las Infancias, más que un regalo, merecen un reconocimiento: como era de esperar, la tecnología (para un sector de los argentinos) no representó un problema a la hora de incorporarla en sus clases y repentinamente se volvieron cocineros, artistas y youtubers. Los "desayualmuerzos" y "meriendicenas" son el menú de todos los días, y los más "confianzudos" ya se hicieron amigos de los compañeros de trabajo de los papás.

El afecto también es a

través de la pantalla

En diálogo con cronica.com.ar, la psicopedagoga Laura Uhlig resaltó que los niños durante este tiempo de confinamiento "extrañan mucho el tema del contacto con sus compañeros". La respuesta de los docentes es que sus alumnos "manifiestan cosas como ‘extraño estar en el aula’, ‘verla y abrazarla’. Extrañan lo afectivo", indicó la especialista. Por esta razón, es importante que "aunque el contacto no pueda ser personal, que sea a través de la pantalla y el audio", apuntó.

Unos cuatro meses atrás, el timbre que marcaba el final de la jornada escolar sonaba y los papás acostumbraban llevar un rato a los chicos a las plazas. Hoy, las salidas recreativas son muy restrictivas. "Uno como papá tiene que ir regulando el tema de las pantallas y ofrecerles otras cosas. De acuerdo al ámbito en que estén, pueden cocinar, dibujar, ver una peli. El tema creativo hace que uno pueda liberar angustias y ansiedades. Es una buena práctica escuchar música, o un audiolibro". Asimismo, "uno no puede decirle no a la tecnología porque ellos ya lo vivieron, por eso hay que compatibilizar", agregó Uhlig.

Otro punto importante y fundamental es la comunicación: "Uno se tiene que relajar, poder hablar y expresar como papá qué le pasa y por qué se angustia. Que ellos también sepan que le puede pasar y poder charlarlo desde que son chiquitos. Significa compartir desde las emociones y poner en palabras lo que está pasando, tratar de discernir la información que uno tiene. Muchos chicos, con todo lo que se escucha, sobre la vacuna y la enfermedad, se angustian y el adulto es el que puede mediar las emociones", manifestó la psicopedagoga.

Por otro lado, proyectando la "nueva normalidad", lo que mejor puede hacerse es "anticiparse" y desde casa: "Si sé que en tantos meses retornamos, es momento para prepararse y hacerse la pregunta: ¿cómo vamos a volver?, y explicarles. No vamos a poder estar todos, vamos a tener que tener un distanciamiento, usar tapabocas, no nos podemos abrazar. El hecho de que en el recreo no van a estar todos, sino algunos. ¿A qué otras cosas podemos jugar que no tengan que ver con el contacto?".

Un modelo de organización basado en el WhatsApp

Por su parte, el profesor del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, apuntó en diálogo con cronica.com.ar que la respuesta del sistema educativo argentino frente a la pandemia "es positiva", ya que dentro de las posibilidades "una parte importante de la población logró la continuidad pedagógica". Por otro lado, hay un "vaso medio vacío" que es "un porcentaje alto de chicos desconectados, en hogares de menor capital cultural, con problemas para continuar", destacó el académico.

El investigador forma parte de la autoría del primer informe sobre frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena, del Observatorio Argentino por la Educación, que reveló que "el 90% de las escuelas se comunican con los alumnos, pero sólo la mitad lo hace a diario". Con respecto al objeto de las comunicaciones, "en tres de cada cuatro escuelas los docentes proponen actividades educativas en su interacción con los alumnos. En el 40,8% de los casos también hubo comunicación para conocer cómo estaban los alumnos e interesarse por la situación personal o familiar".

Con respecto al tiempo que los chicos permanecen frente a las pantallas, Narodowski resaltó que "hay que mostrarles otras alternativas, pero tampoco pensar en que van a hacer algo distinto a lo que la mayoría de los adultos hacen. Gracias a la tecnología digital, podemos seguir con la continuidad pedagógica: si nos hubiera agarrado veinte años atrás, no íbamos a dar clases por fax. En esto, hay un elemento positivo".

Más de 10.000 alumnos volvieron este lunes a las aulas en distintos departamentos de San Juan, la primera provincia en retomar las clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, subrayó que esta vuelta a clases bajo estrictos protocolos sanitarios es un hito "fundamental para que otras provincias puedan empezar a avanzar en un regreso seguro" a las aulas.

El especialista puntualizó que "hasta tanto el virus se mantenga activo" y "a raíz de la necesidad de guardar distancia social", las autoridades "sugieren que los alumnos asistan en forma alternada, con distanciamiento físico y social, una semana sí y otra no. Salvo que tengamos la vacuna, la situación va a ser distinta a la que conocíamos". Su propuesta es "ser lo más imaginativos posible para que los chicos que más se perjudicaron en el aislamiento sean los menos perjudicados a la vuelta. Que los que tuvieron menos escuela sean los que más la tengan".