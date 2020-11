E stoy muy triste. Murió un amigo, alguien que me ayudó mucho. Fue un gran consejero. Fue como un segundo padre para mí". Así, el 25 de noviembre de 2016, Diego Armando Maradona despedía a Fidel Castro al enterarse de su muerte. El Diez y el Comandante -así le gustaba llamarlo a Diego- mantuvieron una estrecha relación y una gran admiración mutua. El destino quiso que murieran en la misma fecha.

Se conocieron en 1987, un año después de haber conseguido la Copa del Mundo en México. Desde entonces Diego mostró una profunda admiración por el líder cubano y el proceso revolucionario en ese país. Maradona, además, sentía una gran admiración por Ernesto "Che" Guevara. Al Che lo llevaba tatuado en un brazo y a Fidel en su pierna izquierda.

Fidel Castro ayudó a Maradona a desintoxicarse de las drogas en un centro cubano donde se internó en enero del año 2000. En esa estadía en la isla cultivaron una relación que también se mantuvo luego por carta, y en la que ambos compartían sus opiniones políticas y deportivas. Diego reconoció que Fidel fue imprescindible en su recuperación: "Él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de recuperaciones, me habló de que podía y pude".

Cinco años más tarde, con Maradona ya recuperado, Fidel Castro participó del programa "La Noche del 10", donde fue entrevistado en una de las emisiones de mayor rating de la serie televisiva.

"Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en la Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón", contó Maradona alguna vez.

De los encuentros entre Maradona y Fidel Castro participó, alguna vez, el presidente venezolano Hugo Chávez, otro de los amigos de Maradona. Diego conoció a Chávez en la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata (ver aparte).

"Después de la final me voy para Cuba a despedir a mi amigo. Nos va a seguir guiando desde el cielo, como el Che y Hugo Chávez", señaló Maradona desde Zagreb, donde asistía como espectador a la Copa Davis, al enterarse cuatro años atrás de la muerte de Fidel. "Da asco que haya gente que pueda festejar la muerte de Fidel", lanzó contra los anticastristas, y recordó su última visita, en la cual lo vio muy mayor pero muy lúcido: "Hace tres años fui a visitarlo y me dijo: ‘¿Venís a despedirte, no?’. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo vi tan frágil que por ahí tenía razón. Charlamos una hora. Con tantos años no podía creer la fuerza que tenía. Leía, escribía. Él sabía todo. Los anticipaba a los Clinton, a los Bush. Le mostré un día una foto de Bush y Clinton y me dijo: ‘Va a venir alguien peor’. Y miráà". Con la voz quebrada, habló de su especial relación con el líder cubano.

"Yo a Fidel lo llevo tatuado en la piel y en el corazón. Va a ser difícil el cambio. Fidel seguía escribiendo, seguía mandando mensajes. Hoy Raúl, aunque sea Castro, está muy solo. Y no tiene el carisma de Fidel. Fidel deja un legado y un pensamiento al que Raúl no llega como no llegan muchos políticos del mundo. Estamos frente a la apertura de Cuba. Pero no sé si está preparada para resolver tantos problemas que deberá afrontar", analizó tiempo atrás Diego. Por último, dijo: "Fidel era un deportista, le encantaban todos los deportes. Él me dijo que cuando se muriera sigamos siendo felices, porque él nos va a guiar desde el cielo".