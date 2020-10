S u ausencia en la televisión desde el domingo 15 de marzo es uno de los temas de este año pandémico. Pero Mirtha Legrand, cuyo trabajo es "su vida", tal como muchas veces ha declarado, se tomó muy en serio el riesgo de contagio de Covid-19 y, a pesar de que todavía no se había decretado el aislamiento obligatorio en la Argentina, decidió priorizar su salud y entrar en cuarentena.

Fueron casi 200 días de "ni asomarse" al balcón de su piso en la Avenida del Libertador, por eso su salida esta semana fue toda una novedad. Durante este lapso, la Chiqui sufrió una pérdida enorme: su gemela Goldy murió el 1º de mayo, y ella no pudo despedirla por las medidas de aislamiento que regían entonces. Con su tristeza y su soledad a cuestas, la diva de los almuerzos soportó ese golpe.

Mientras su nieta Juana Viale la reemplaza en sus programas de sábado y domingo en El Trece, Mirtha vio alejarse la chance de regresar a su silla en este mes de octubre, algo que había evaluado con Adrián Suar hace varias semanas, pero la actual situación sanitaria impide esa vuelta. Sin embargo, el tiempo va acomodando todo y poco a poco Mirtha recupera algunas rutinas. Y, tras consultarlo con sus médicos, hace unas semanas decidió cortarse el pelo y permitió el ingreso a su hogar -con todos los protocolos mediante- de sus peluqueros de confianza.

El miércoles pasado se animó a subirse a su auto, manejado por su chofer desde hace años, Marcelo, y se dirigió al oftalmólogo y el odontólogo, chequeos que habían quedado postergados por la pandemia. En diálogo con Teleshow, Legrand contó: "Sí, fui al dentista y al oculista. Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes", señaló Mirtha.

La diva, además, contó: "Cuando bajé del auto la gente me miraba. Con el tapaboca puesto la gente dudaba si era yo o no, pero era sólo por un instante; enseguida reaccionaban y me reconocían". Coqueta, indicó: "Mis ojos son identificables, es lo que más conoce el público de mí. Tantos años viéndolos, no hay barbijo que pueda con ellos", finalizó la diva máxima, contenta por su primera salida en medio de la cuarentena.

En los pocos contactos que tuvo con la prensa, la conductora se refirió al desempeño de Juana como su reemplazante. Cabe recordar que Viale dijo en una entrevista estar dispuesta a quedarse en el programa de su abuela si ella así lo decidiera. "Si mi abuela cede, yo estoy para ocupar su espacio", admitió la actriz, lo que generó rumores sobre que la diva ya no regresaría.

La propia Mirtha, desde su hogar y vía telefónica, resolvió la incógnita. En diálogo con PrimicasYa, mantuvo su idea de volver a la tevé una vez que lo crea conveniente. "La veo espléndida a Juana, ha tenido una evolución maravillosa en el programa. Pero no inventen eso, es falso. La dueña del programa soy yo, aunque ahora hay dos dueñas, ella y yo".