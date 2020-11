Morena Rial sufrió un accidente automovilístico rumbo a Córdoba, donde vive su ex Facundo Ambrosioni y papá de su hijo, Francesco, y todos sus admiradores se preocuparon en las redes sociales. Según trascendió, la joven viajaba junto a su hijo y el auto impactó contra el guardarrail de la ruta provincial 91 en Santa Fe. Según lo que informó el portal El Litoral, el hecho sucedió alrededor de las 9 de la mañana en la autopista que une Rosario con Córdoba, cerca de la localidad santafesina de Cañada de Gómez. Entre varios despistes que hubo en esa zona, posiblemente causados por la lluvia, estuvo el de Morena, quien se dirigía a la provincia con la intención de organizar shows por streaming y también promover el encuentro de su hijo con el papá. Si bien el vehículo recibió un fuerte golpe, More pudo continuar su viaje y luego se manifestó a través de las historias de Instagram: "Para los que no saben, tuvimos un accidente en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Cañada de Gómez, pero sólo fue un susto con milagro. Gracias a todos los que se preocuparon". Pero la influencer continuó recibiendo mensajes por parte de los usuarios para saber por su salud y su estado tras el accidente. Por eso ayer volvió a manifestarse y quiso transmitir mayor tranquilidad: "Para todos los que me preguntan cómo estamos, les quería avisar que estamos perfectos".