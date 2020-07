L ogró un enorme éxito a fuerza de trabajo y carisma. Con la fama llegaron también las críticas, la exposición de su vida privada y un constante escrutinio público. Pero Karina la Princesita aprendió a resguardarse, evitar los problemas y responder el golpe si es necesario.

Sin embargo, esta madurez responde a experiencias menos agradables vividas por la artista, que suele relatar en entrevistas lo mal que la pasó de chica. A horas de su debut como jurado en el "Cantando 2020", donde también participará de la apertura musical, Karina recordó la etapa más dura de su infancia.

"Me han hecho de todo. Cuando cumplimos 12 años empezó a cambiar toda la generación. Estaba de moda que las chicas se junten en la esquina, en esa época fumaban. Para mí era otra cosa, era más aniñada. Calculo que dejar de pertenecer o no sentirme parte de esas formas que tenían ellas las llevó a ellas a eso", contó la cantante, hoy de 31 años, sobre el maltrato que padeció de sus compañeras de colegio.

En diálogo con "Agarrate Catalina", por La Once Diez, la cantante detalló: "Yo participaba mucho en el colegio y no decía malas palabras, era más ‘señorita’, como se dice. Y me decían cosas gravísimas que no las podría repetir, cosas guasas de la peor forma que te puedas imaginar", agregó.

Además, Karina reveló que la violencia que ejercían sobre ella no era sólo verbal sino también física: "A veces yo iba al baño y cuando me veían empezaban a venir de a seis o siete atrás mío. Yo decía ‘no puedo ni venir a hacer pipí tranquila’. Me empezaban a golpear la puerta y cuando yo salía mandaban a la más chiquita a que me pegue un cachetazo. Entonces yo me defendía y venía la más grandota y me agarraba del cuello contra la pared".

"En casa había tantos líos que yo no decía nada, hasta que no soporté más, porque la venía pasando bastante mal. Tan mal que, de hecho, me acuerdo y me sigue haciendo daño. Lo que más quiero remarcar es que no recibía ayuda del colegio. La preceptora decía ‘son cosas de chicos’. Se lavaban mucho las manos sin tener en cuenta que eso te deja marcas para toda la vida. Yo pasé a ser una chica muy insegura en mi vida personal y en todo", concluyó.