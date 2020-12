C ualquiera que haya vivido tanto como yo, está vivo porque ha recibido vacunas anteriores". Así de contundente se mostró Ian McKellen tras ponerse la vacuna de Pfizer/BioNTech, la que se suministra en el Reino Unido. El actor de 81 años, que encarnó a Gandalf en las trilogías de "El señor de los anillos" y "El hobbit", ha dado así ejemplo y anima al resto de la población a vacunarse contra el coronavirus. "Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna. No dudo en recomendárselo a todo el mundo", expresó en una publicación que en pocas horas se ha hecho viral. "Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal", expresó el intérprete que compartió varias imágenes del momento en que recibía la primera dosis de la vacuna. "Es un día muy especial, tras haber pasado ya esta primera fase de inmunización" . El actor británico aseguró sentirse "eufórico" por haber tenido la oportunidad de ponerse la vacuna en el Hospital Universitario Queen Mary de Londres. McKellen también ha querido calmar a los más aprensivos asegurando que la inyección "no duele", y ha recordado la importancia de agradecer al personal de salud por su labor. El intérprete también ha manifestado que cree que la aceptación de la vacuna en las generaciones más mayores será del "cien por ciento" porque "no te la estás poniendo sólo por ti, sino por aquellas personas próximas a ti, estás contribuyendo a la sociedad".