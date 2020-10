T error a bordo de un colectivo. Un efectivo de la Policía Federal (PFA) y un barrendero murieron, y otro hombre resultó herido, tras un asalto y tiroteo en Barracas. El chofer del interno 4845 de la línea 100 aseguró que "gracias al policía estamos contándola".

El agente Esteban Nicolás Lagos, de 28 años, padre de dos hijos y que cumplía sus funciones en la División Ferrocarril Mitre de la PFA, murió en el hospital policial Churruca. Lagos recibió los cuatro tiros homicidas de frente en el cuello, el tórax, un brazo y una pierna. El otro fallecido es un barrendero de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Bonifacio, de 34 años, que iba como pasajero rumbo a su casa en la localidad bonaerense de Sarandí, y murió también de una herida de arma de fuego (ver recuadro).

Todo ocurrió en un colectivo que circulaba por la calle Vieytes, entre Quinquela Martín y Suárez, donde fueron asaltados los pasajeros y el chofer por dos delincuentes que subieron armados. Según determinaron los investigadores, los delincuentes subieron a la unidad y sin mediar palabra gritaron "¡bueno, están todos regalados!" y uno de ellos comenzó a disparar.

"Subieron a matar por gusto, porque no puede ser que hicimos apenas cinco metros de recorrido y ya empiecen a disparar", dijo el chofer Pablo Ramírez.

El hombre aseguró que, cuando escuchó los disparos, se agachó con el colectivo en marcha y cada vez que sentía una detonación, se tocaba para saber si estaba herido.

"No sabía qué hacer; abrí la puerta, saltó el primero y la volví a cerrar porque pensé que bajaron los dos. El otro me apuntó y me pidió que abra y la puerta no se abría con el colectivo en marcha", relató con voz de angustia en radio La Red. Contó que los delincuentes escaparon sólo con el arma del oficial Lagos y que no se robaron nada más.

Tras ello, ya con el policía gravemente herido, Ramírez continuó el trayecto hasta el Hospital Argerich, pero al pasar por la comisaría vecinal 4D de Barracas frenó el vehículo y pidió ayuda a los policías. Fue allí que los efectivos de la Policía de la Ciudad subieron a un móvil a Lagos para trasladarlo al Hospital Churruca, adonde llegó fallecido.

"Estábamos en el colectivo cuando de repente subieron dos pasajeros, uno de ellos pasó sin pagar con la SUBE, como avisando que pagaba el segundo, y pasó saludando, diciendo ‘buenas noches, buenas noches’, ya en una actitud sospechosa", contó Cristian, de 29 años, uno de los pasajeros.

Recordó que el segundo delincuente que ingresó a la unidad se dirigió hacia él, que estaba sentado detrás del asiento del conductor, y le dijo "flaco, levantate, esto es un asalto" y lo tomó de la capucha, "como cubriéndose".

"Los dos estaban muy sacados, para hacer maldad, no respetaron nada", dijo el testigo, y siguió: "Subieron con mala actitud, a mí me trataron muy mal, cuando dijo ‘esto es un asalto’ vi la sombra del policía que se para y le disparan, no tardó nada, fue todo muy rápido", agregó sobre el momento en que balearon al agente.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Lagos haya llegado a repeler la agresión con su arma reglamentaria, Cristian explicó que no lo vio con precisión, porque el delincuente lo tenía agarrado, pero que no cree que haya existido un intercambio de disparos.

"Creo que si el policía tiraba, me tiraba a mí, yo estaba cubriéndole la mitad del cuerpo al tipo", consideró.