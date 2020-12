La participante de "MasterChef Celebrity" se encuentra en medio de un conflicto legal con su ex, Javier Naselli, quien aseguró que no lo deja ver al niño. Sin embargo, la vedette decoró su casa de acuerdo al gusto de su bebé para agasajarlo y organizó la fiesta al estilo "granja". "Hace 2 años me convertí en mamá y mi vida cambió por completo, mi corazón ya no late por mí, sino que vivo para él. Gracias, hijo, por el amor que me das, me llenas de fuerzas. Esto no se compra con plata y llena de felicidad plena", escribió la modelo en las redes. "Gracias, Dios, por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí, mi gran compañero. Gracias a mi hermosa y unida familia por este increíble cumple, nos hicieron muy feliz; son incondicionales con nosotros, sin ustedes no podríamos hacer nada...", escribió Vicky para agradecer a sus papás, sus hermanos y sus amigos. "Feliz 2 años, hijo. Te amo con todo mi ser. Tu madre que te cuida y protege desde que estás en la panza hasta el resto de su vida".