E l miércoles 2 de enero de 1991 vimos a una pequeña perra blanca irrumpir en la habitación de Arturo Puig y despertarlo, generando una discusión con su hija Flor. Un Puig que venía de ser galán de telenovelas se convertía en un viudo, padre de tres mujeres, que tenía que aprender a llevar adelante su familia y contrataba a una mucama cama adentro que terminó siendo parte de ella . "¡Grande, Pá!" con una premisa creada para una comedia de verano en el ‘91, posicionaría a Telefé como el canal familiar de la Argentina.

También, el ciclo se transformó en el mayor hit de la tevé nacional. Hoy se cumplen 30 años del estreno de esta telecomedia que, con picos de 63 puntos de rating, hasta hoy es el indiscutido campeón de la televisión, sin ser superada por ningún programa y probablemente nunca lo sea.

Por su trascendencia llegó a las cuatro temporadas, y fue escrito por Patricia Maldonado, Augusto Giustozzi, Gustavo Barrios y Ricardo Rodríguez, dirigidos por Víctor Stella. Encabezaban Arturo Puig y María Leal, y las tres "chancles", como las apodó en la ficción María, eran Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue. Luego se sumaría Agustina Cherri como una hija adoptada.

No solo se trató de un éxito local, sino que se emitió en varias oportunidades en Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Paraguay, siempre con picos de audiencia, y fue de las primeras "latas" que se exportaron de nuestro país en la década del 90, lo que significó que Telefe fuera, posteriormente, garantía de confianza en la venta de sus productos.

Todo comenzó con el envión de "Amigos son los amigos", que estelarizaban Carlín Calvo y Pablo Rago. Gustavo Yankelevich quería aprovechar el momento y por eso encargó a los autores de la ficción que hicieran algo más familiar, con niños y animales, debido a que si bien su antecesor era muy inocente, se trataba de un programa esencialmente para público adulto, y el gerente de programación sintió que aún faltaba una ficción que consolidara al canal. Un joven Quique Estevanez había vendido unos libros para un nuevo programa y los autores le dieron forma, encontraron en Puig una disrupción porque lo corrieron del rol de galán clásico, y sumaron un personaje que lo cambió todo. A una familia de clase media porteña, llegaba una mujer pueblerina pero pícara, María, personaje que interpretaría María Leal, quien desde el primer episodio supo meterse en el bolsillo a padre e hijas.

Uno de los grandes aciertos del programa fue enfocar la comedia en dos lugares. En primer lugar, la relación entre empleada y patrón, gancho muy común en los argumentos desde los 70 en la tevé argentina. Pero con el correr de los episodios, los libretistas notaron que había gran revuelo con "las chancles", tanto que hasta la actualidad, Nancy, Julieta y Gabriela son llamadas por sus personajes y reconocidas por sus papeles. En ellas también se centró la trama, y los autores se dedicaron a buscar historias y conflictos con los que niños y adolescentes se vieran reflejados.

Hace un tiempo, Arturo Puig habló sobre el programa y si bien lo recordó con gran cariño, asegurando que "todavía me siguen llamando ‘Grande, Pá!’, mencionó que tenía sentimientos encontrados al hablar del tema: "Por un lado fue maravilloso ese éxito tremendo con 60 puntos de rating, que lo veía todo el país. Pero terminó el programa después de cuatro años y estuve tres años sin laburar. No sonaba el teléfono y yo decía ‘¿qué pasa?’ De a poco me di cuenta de que había quedado tan identificado que, de golpe, pensaban en mí para un personaje y decían ‘pero si es el padre tan bueno’".

Maria Leal se encuentra ensayando para "Brujas", que contará con su participación especial uniéndose al elenco original con Sandra Mihanovich para estrenar en febrero. Pero se tomó unos minutos para recordar con DiarioShow lo que vivió gracias al envío. "Fue una de las cosas más felices que me tocó hacer en mi vida, pero no tiene que ver nada que ver el rating ni el éxito. Lo lindo fue el grupo que formábamos, los grandes, Arturo, Stella Maris Closas, Alberto Fernández de Rosa, Mónica Buscaglia, y mis tres amores, las chancles (con quienes mantiene contacto). Eso era todo felicidad". Luego hace suyas palabras de Puig: "Arturo lo ha dicho muchas veces. Es el único programa que esperaba con ansias para ir a grabar, eso nos ocurría a todos".