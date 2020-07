E l director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, aseguró que el actual contexto "obliga a una ingeniería mucho más audaz", ya que la tendencia es a "un aumento de la pobreza" y a la generación de "una nueva capa de pobres" que vienen de las capas medias bajas.

"Este contexto obliga a una ingeniería mucho más audaz, que dependerá de las políticas económicas, pero también de las políticas sociales", subrayó Salvia en declaraciones radiales. Y consideró que "no ha habido suficiente respuesta por parte del gobierno en este contexto. El gobierno tiene la autoridad moral y política para hacerlo. Debe convocar a intelectuales, a expertos y al campo afectado por esta crisis para pensar las políticas del día después. Esto todavía no se resuelve a nivel de políticas de Estado", expresó.

No obstante, remarcó que el IFE y el ATP "son muy importantes": "Gracias a esos elementos ha habido un piso mayor. Los problemas de inseguridad alimentaria o de hambruna podrían haber sido superiores si no teníamos eso".

"Los más pobres tuvieron menos caída que lo que le pasó a la clase media baja, que han tenido una caída estrepitosa. Se está reduciendo la clase media y eso genera una mayor fragmentación social", comentó.

"La Argentina pospandemia tiene más grietas sociales y peores que las que teníamos antes. Tuvimos la oportunidad de resolver la grieta política y no se hizo. Hemos incrementado las deudas sociales a partir de esta pandemia", concluyó.

En esa línea, aseguró que "se pronostica una nueva etapa de empobrecimiento estructural como la que ya hemos tenido en las crisis anteriores", indicó.

El experto en temas vinculados a la pobreza sostuvo además que "la cifra de pobreza no va a representar lo que efectivamente está ocurriendo: hay pobres más pobres y una capa de pobreza, que no eran pobres y que no van a poder salir fácilmente de esta situación".

"Es un nuevo escenario histórico en la Argentina. El desafío de tener políticas de desarrollo y de crecimiento es mayor al que teníamos antes de la pandemia", consideró.