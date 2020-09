E nrique Pinti se reinventó. Aggiornado a los tiempos que corren, junto con Marcelo Polino, filmó su segundo streaming, que se podrá apreciar el próximo 20 de septiembre a partir de las 20. Con todas las normas sanitarias y plenos protocolos, dicha propuesta se realizó en el living de la casa del gran hacedor de "Salsa criolla" y el resultado ha sido un verdadero show en el que se pasa revista al espectáculo nacional, a los diferentes vaivenes de los acontecimientos mundiales y a los tiempos de la pandemia.

Teniendo como marco la actualidad "caliente" del país, lo consultamos a Pinti sobre los episodios que marcaron la agenda de estos últimos días: el reclamo policial y su incidencia sobre las instituciones. "Es un problema que viene de tiempos inmemoriales. Por lo menos, todos los gobiernos que yo recuerde, no han puesto el énfasis en tres pilares fundamentales para la sociedad: la salud, la educación y la seguridad. Los discursos siempre han sido lindos, pero, en la práctica, los sueldos en estos ámbitos han sido miserables, de la misma manera que los sueldos de los maestros y de los médicos de la órbita pública. Entonces, esa desidia se trasladó por varias generaciones de apreturas económicas que no se merecen. Cuando las fuerzas de seguridad, de abajo hacia arriba, no tienen lo que necesitan para vivir, tienen que caer en la coima, en la corrupción, y que de acuerdo a su estatus puede ser de la pequeña coima hasta cosas atroces de la corrupción total; en consecuencia, se pudre el arma y la gente empieza a desconfiar. Pasa lo mismo con la salud, los que se dedican a la cuestión pública se hartan y, si bien no caen en la corrupción, pasan a la medicina privada y cobran lo que se les da la gana y estamos ante una medicina carísima y que no está a la altura de la gente de menos ingresos. Los únicos que no se pueden corromper ni por el dinero ni por el poder son los maestros; entonces, se joden toda la vida".

Si esta situación que estamos viviendo es una de las instancias actuales más difíciles, nos dijo: "Acordate que en el 2013 le hicieron una rebelión fuerte a Cristina; ella había ganado por el 52 por ciento, se sentía bien posicionada y mandó, entonces, a la Gendarmería para reprimir. En aquella época, la Gendarmería tenía que hacer lo que ordenaba la máxima autoridad y así sucedió. Los reprimió y los mandó para atrás. Como este país se va descomponiendo, poco a poco, unos años más tarde, siete años -y acá siete años son como siete siglos-, evidentemente, hoy en día, si Alberto Fernández o cualquiera dice ‘Gendarmería... mátenlos’, no van y le dicen ‘callate la boca’ y se le levantan también; cada día están peor y, además, porque tampoco ganan lo que tienen que ganar".

El panorama es complejo y Pinti agregó: "Entonces, lo que resta es respirar hondo; yo lo puedo hacer porque tengo 81 años, una confortable casa, estoy confinado y no salgo para nada, porque estoy temeroso, hago un par de streaming y con eso logro que el colchón de ahorro no se me ahogue enseguida; por otro lado, tengo gente amorosa que me cuida, tengo un dormitorio grande con un gran baño que me permite si me cago en medio de la noche no tengo más que dar tres pasos y lo tengo ahí nomás, sin necesidad de estar haciendo cola. Es decir, uno está en una situación privilegiada y, por otra parte, no salgo a la calle, ya que, a los 81 años, estoy diabético, gordo y con un ojo que no veo, inciden para que esté instalado en casa todo el día. Es decir, uno ha vivido con muchos altibajos y pudo salir, el problema es la gente que hoy tiene 40 años y está desesperada sin trabajo, sin nada y encima con este tipo de desamparo: si al policía no le pagan y yo no tengo trabajo y el otro tampoco, no tengo dónde mandar a mis hijos y mis hijos se quedan sin colegio y por Zoom no pueden aprender bien; entonces, imaginate como es el problema de esa gente; entonces a partir de ahí uno dice ‘voy a respirar hondo’, pero hay gente que no puede respirar hondo".

Y los recursos se agotan, le comentamos a Pinti: "Se agotan los recursos de cualquiera, lo que pasa que acá no hay recursos, nunca sabemos cuánto son; sacarle el uno por ciento a la capital me parece una actitud rara, sobre todo, si no avisas antes y le decís: ‘Che, te saco el uno..., quedate tranquilo’. Esto no se lo podés decir ni a un amigo de suma confianza. ‘Che, me tomé la libertad de sacarte tu número de código y te saqué 120.000 pesos del banco, de tu cuenta, me hice pasar por vos y lo saqué’, entonces vos lo matás. En consecuencia, me parece que el recurso fue un manotazo de ahogado, ‘¿A quién le pido?’, ‘¿Qué hago?’. Para que se llegue a sacar un presupuesto de una provincia, de una región a otra, para arreglar el problema de la policía, entonces las arcas están vacías, siguen vacías: ¿quién se la llevó?, ¿dónde está la plata? Y viene la espina... y la espina va para el gobierno de Fernández, para el gobierno de Cristina, para el gobierno de Macri. Hace muchos años que venimos escuchando: ‘No hay fondos, no hay fondos, no hay fondos’. Y nosotros no sabemos nada, uno esta abajo y dicen que no hay fondos y, bueno, no hay fondos. Hace años que venimos escuchando: ‘dejen de robar, dejen de robar, dejen de robar’. Además, yo veo los noticieros de España, de Estados Unidos, y la gente de la calle expone también estos dichos: ‘Pues que dejen de robar, coño’, en Santander, en Madrid, en Nápoles, en Nueva York, en todos lados".