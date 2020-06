"Las pequeñas empresas no tienen ninguna posibilidad de afrontar el pago del aguinaldo" en el marco de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, advirtió ayer el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien además sostuvo que las empresas más grandes también necesitarán ayuda del Estado.

Funes de Rioja, quien también lidera la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), consideró que "el programa ATP -de asistencia al trabajo- no le está regalando nada a nadie. Hace 20 años que estamos en emergencia y lo único que se nos ocurre es prohibir los despidos y suspensiones o duplicar indemnizaciones, en vez de proteger al trabajador y darles oxígeno a las empresas con un seguro de desempleo que lo tienen Uruguay y los países europeos".

"No es limosna y además lo pedimos nosotros, no lo hizo el gobierno per se, pedimos nosotros que la asistencia vaya directamente a las cuentas de los trabajadores", aclaró el vicepresidente de la UIA, en diálogo con radio La Red. Añadió que hará falta ayuda del Estado nacional "tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos".

"Hay industrias a las que el aislamiento no nos llegó, porque hemos continuado con protocolos internos de prevención, pero el tema es que no es sólo un tema de oferta sino de demanda, porque hay una gran retracción de consumo", señaló.