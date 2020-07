Las aguas se calmaron un poco. Con varios días ya en el programa de Alejandro Fantino y las declaraciones como "al pasar" de Jorge Rial en "Intrusos" admitiendo que lamentaba su renuncia, Marcela Tauro se siente más relajada al hablar de su escandalosa salida del legendario ciclo. "Yo quería un cambio. La pasé re-bien, y necesitaba no sólo hablar de espectáculos. En el momento no sé si me daba cuenta", les contó a Daniel Ambrosino y Adriana Salgueiro en AM 990.

Sobre los dichos de Rial aseguró que "lo tomé bien, vos Dani (Ambrosino) sos de los que le quedan, ha tenido muy buena gente, gente muy leal y no la supo aprovechar, él se dio cuenta de que soy una mina de fierro y siempre le fui leal".

"Yo siempre supe que él me valoró porque me aguantó cosas que a otros no. Yo soy agradecida y soy esta hoy gracias a él y gracias a ‘Intrusos’, pero no soy tonta y hay cosas que alguna vez las hablaré con él. A mí me ofrecieron volver y yo dije que no, me ofrecieron ir a despedirme y yo dije que no, porque soy ariana y se me nota todo. ¿Qué iba a ir a decir?", finalizó.