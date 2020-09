E n medio de una crisis económica profundizada por la pandemia del coronavirus, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en el primer semestre del año la pobreza trepó al 40,9% de la población argentina, lo que equivale a 18,5 millones de personas, mientras que el índice de Indigencia alcanzó al 10,5%. "Crónica" dialogó con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y con dos referentes de distintos comedores, quienes explicaron que cada vez concurre más gente a sus espacios.

Para Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, "hay indigentes que pasaron a ser pobres y pobres que descendieron a la indigencia; esto debido a los programas de protección social que ayudaron a mucha gente a salir de la indigencia, mientras que otros sectores, en especial las clases medias bajas, con pérdida de empleo, caída de ingresos y sin ayuda estatal, cayeron en una pobreza".

"El semestre es un promedio de un primer trimestre que, con recepción de bonos y aguinaldos, más la tarjeta alimentaria, no habría variado, y un segundo trimestre en el que la pobreza habría llegado al 47%", continuó y señaló que el golpe principal lo sufrieron los más de 3,6 millones de trabajadores que perdieron su empleo en ese tiempo. Por otro lado, el sociólogo argumentó que sin el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el ATP y otras ayudas, la suba de la pobreza habría sido cinco puntos mayor.

Según detalló Salvia, la UCA presentará su informe sobre pobreza en la primera semana de diciembre. En tanto, estimó que esa transferencia de ingresos no resuelve la pobreza estructural, sino que sólo sirve de contención en medio de las crisis que la Argentina repite. "Hay un horizonte de mayor dependencia pública creciente. Es alivio social, pero no significa mucho y mejor empleo. Eso no aparece en el corto plazo", cerró.

Merenderos repletos

Valeria Arancibia es la titular del merendero Mamá Sopa de la Villa 21-24. "A principios de marzo venían 80 personas y había otros 80 en lista de espera. Hoy en día son alrededor de 200 personas las que vienen a pedir comida. Hacemos lo que podemos, porque muchas veces no recibimos la ayuda necesaria", dijo a este diario e indicó que "no podemos seguir estirando la comida ni recibir más gente en nuestro espacio, porque las autoridades sólo nos ayudan con la comida y hacen oídos sordos cuando necesitamos una olla o una cocina". Asimismo resaltó: "Hay mucha gente que come una sola vez por día porque no alcanza".

En esa misma sintonía, Lidia del Carmen Escobar, responsable del comedor "Los Peques" de Villa Hidalgo precisó: "En agosto, cuando festejamos el Día del Niño, mucha gente conoció el lugar y se anotó para pedir comida. Actualmente veo que hay más necesidad en la población. Ellos se llevan sus viandas, que las entregamos con todos los protocolos necesarios, pero pido un lugar para recibirlos y cubrirlos de la lluvia y el sol. Anteriormente les dábamos de comer a más de 250 personas y ahora ese número creció".