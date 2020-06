A l mismo tiempo que el ritmo de fallecimientos se incrementa, en forma lenta pero preocupante, principalmente a causa del coronavirus, los servicios funerarios funcionan a la mitad de su desarrollo habitual, razón por la cual los ingresos de las salas velatorias han mermado considerablemente y, en consecuencia, sus propietarios avizoran un panorama por demás extremo e irreversible.

Durante las primeras semanas del aislamiento obligatorio, las cocherías debieron cerrar sus puertas. Sin embargo, a medida que la cuarentena comenzó a flexibilizarse, estas pudieron brindar un servicio reducido, llamado "directo" por quienes lo llevan a cabo. Al respecto, Rómulo Zucotti, representante de Zucotti Hermanos, del barrio porteño de Palermo, reconoció a "Crónica" que "está difícil, porque, al no haber velatorio, ahora sólo acompañan los familiares más directos, en una cantidad no mayor a cinco, desde la puerta de la casa fúnebre hasta el cementerio". Por su parte, Iván, dueño de Casa De Lío, de la localidad bonaerense de Lanús, detalló: "Estamos brindando un servicio al 50%". Hace dos años se venía dando el servicio con una despedida de tres a cuatro horas, pero ya no hacemos eso, sino que lo realizamos en forma directa para evitar contagios". Los especialistas en el rubro revelaron que esta modalidad de acción implica un costo que ronda los 30.000 pesos, en tanto que a 45.000 pesos asciende la mecánica tradicional de las casas fúnebres, que implica ataúd y una despedida de cuatro horas con refrigerio.

No obstante, cabe señalar que, en caso de que el deceso sea a causa del coronavirus, sus seres queridos aguardan directamente en el cementerio o en la sala de inhumación de los restos. En situaciones de semejante índole, los trabajadores realizan el traslado extremando las medidas de prevención. En este sentido, Iván dejó en claro que "cuando vamos a una clínica ya sabemos las causas de fallecimiento, la cuestión es cuando ocurre en un domicilio, porque no sabemos bien las razones". El testimonio da cuenta de la incertidumbre y los temores con los cuales se pone en marcha el retiro del cuerpo y el trayecto al cementerio. A su vez, el joven aseguró que "al principio fue difícil convencer a los familiares de que no podíamos hacer un velatorio normal".

En este contexto, la economía de cada empresa funeraria es alarmante, puesto que además de la limitación de las tareas, curiosamente, Zucotti enfatizó que "hay menos fallecidos que en épocas normales, un 20% aproximadamente; el problema de cubrir los sueldos a los empleados es serio, uno tiene reservas, pero ese colchón se va a ir desinflando". Por lo tanto, Rómulo consideró que "en dos o tres meses estaríamos en las condiciones de otras empresas que están en urgencia". En tanto, su colega de Casa De Lío expresó que "la expectativa está en pasar estos dos meses donde se calcula el pico de contagios. Esperemos soportar ese plazo y creo que después va a mermar".