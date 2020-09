L a Justicia no te devuelve a tus seres queridos", dice a veinte años del asesinato del músico Mariano Witis su madre. En aquel comentado caso de gatillo fácil, donde además murió el delincuente que lo tenía como rehén, en San Isidro, la vida de Raquel Witis cambió para siempre, y tras muchos años de luchar ahora pide "democratizar" la Justicia y las fuerzas de seguridad y dar una "batalla cultural" sobre los "discursos sociales que consideran que hay vidas que son más valiosas que otras".

"Definamos en estos tiempos turbulentos, donde la violencia institucional se ha incrementado durante el aislamiento social, qué policía queremos, democraticemos a la policía, pero también a la Justicia, porque si no sanciona las ilegalidades de las fuerzas de seguridad, lo que no se sanciona se repite", dijo Raquel Witis, cuyo hijo fue asesinado el 21 de septiembre de 2000 junto con Darío Riquelme (16) por el ex cabo Rubén Emir Champonois (46). Amigos y familiares del músico realizarán hoy una jornada denominada "Mariano y Darío" en la que habrá videos "recorriendo la vida de Mariano en el plano familiar, escolar, musical", explicó su madre, que además confirmó que lanzarán una convocatoria con Suteba San Isidro para que los estudiantes escriban sobre violencia institucional. "La idea es que presenten cuentos, poemas, rap, lo que quieran escribir sobre ese tema", contó Raquel, quien dijo que el evento se llamará como su hijo y el adolescente, porque "los dos fueron fusilados el 21 de septiembre".

En tanto, la madre de Witis recordó que "el proceso judicial fue escandaloso, muy largo" y que, si bien durante estos veinte años hubo avances para terminar con la violencia institucional, "todavía falta mucho camino por recorrer".

Según la mujer, los organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas pusieron en "agenda la seguridad democrática", pero no la pudieron "sostener en el tiempo". "Y después vino la gestión macrista, que arrasó con los pequeños avances que se habían logrado; esto es nefasto para la población que sufre la violencia de los agentes de seguridad y también para ellos que no saben dónde están parados", señaló.

Witis recordó que en su caso "demoraron catorce años en tener una sentencia definitiva y más o menos digna, que fueron quince años de cárcel por los dos homicidios, y hubo que lucharla".

Y en ese sentido agregó: "El ex cabo estuvo siete años en libertad condicional, ningún pibe de ninguna barriada popular tiene tantos años de condicional, muchos actores judiciales son benignos con los que portan uniforme y muy duros con los pibes pobres; entonces, esta Justicia no nos sirve y tenemos que democratizarla".

En 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 15 años de prisión para el ex policía, quien estuvo solo 4 años y 9 meses en la cárcel, ya que luego accedió a la libertad condicional. Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2000, cuando Darío, de 16 años, y un cómplice intentaron robar la sucursal Beccar del banco Itaú-Buen Ayre, en avenida Márquez al 700 de San Isidro y, para proteger su huida, tomaron de rehenes a Witis, de 23 años, y a su amiga Julieta Shapiro. Según constancias del expediente, tras una persecución, el auto en el que huían los asaltantes con los rehenes fue interceptado. En ese momento, Riquelme tiró el arma y Witis gritó que él era rehén y ajeno al robo, pero el uniformado disparó igual y mató al joven delincuente y al músico.

En agosto de 2003 Champonois fue condenado a 8 años de cárcel, esa condena fue elevada luego a 12 años y 9 meses, y una nueva revisión la fijó en 15, además de 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos y portar o tener armas de fuego.