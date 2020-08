P robablemente la mayor virtud de Miguel Ángel Solá sea su sensibilidad, causa o consecuencia (difícil discernir) de sus logros en la actuación. Desde España, donde vive junto a su mujer y su hija menor, charló con brava honestidad con DiarioShow, para celebrar el estreno en Netflix de "Crímenes de familia", que está disponible desde hoy en la plataforma.

La película recorre diversas temáticas, como la justicia, el perdón y la empatía. Por ello, al hablar de los motivos que lo acercaron al proyecto, explica: "El mensaje que me atraviesa es que si esto sigue así, habrá que inventar una justicia para proteger a los justos de tanta injusticia. El filme es piadoso con los que sufren; anima a sanearse a aquellos que no han comprendido el peso de sus actos y deja fuera de juego a aquellos que atentan contra los otros por creerse más".

Su papel es el del padre de un hombre acusado de golpear a su mujer, por lo que ella y su esposa (interpretada por Cecilia Roth) se encuentran en una encrucijada. Sobre el papel del varón y como padre de familia en esta sociedad que de a poco comienza a condenar el machismo y la violencia de género como corresponde, describe: "Hay quienes al no poder modificar lo que creció como yuyo malo a su alrededor, se retiran como si el terreno no fuera suyo. Eso se llama instinto egoísta de conservación ante los psicópatas integrados como ‘normales’ por la sociedad. El único camino es la verdad. Se perdió mucho en el cambio de héroe. El rol de varón y padre es el de acompañar, proteger, educar y amar a los suyos. Y arrancar el mal yuyo a tiempo".

Sin escapar a la tristeza por no poder trabajar de lo que ama, indica que "el aislamiento es para salvarnos y ayudar a salvar vidas. Para mi trabajo, son espantosos tiempos. Es lo malo de tener una vocación en la que si no hay público, no sos". Con experiencia sobre lo que ocurre en España y con dolor sobre lo que ocurre actualmente en Argentina, expresa: "Deseo que la gente no forme parte de las demostraciones de fuerza contra un gobierno que tiene la obligación de timonear en medio de la niebla. Este bicho enferma y mata y no se va así nomás. Y no se le encuentra la vuelta, por más vacunas que se estén probando, para desesperación de los ‘grupos de riesgo’ de los que formo parte".