E l papa Francisco convocó a "terminar con la pandemia de la pobreza", aseguró que de la crisis generada por el coronavirus "se sale mejor o peor, no se sale igual" y lamentó los "tantos muertos" por el Covid-19 en la región amazónica.

"Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ni cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto", aseveró el Sumo Pontífice en un videomensaje publicado por el Vaticano en ocasión de la fiesta de Pentecostés que se celebró ayer en la tradición católica.

En el marco del mensaje grabado para Charis, el servicio para la Renovación Carismática Católica, Francisco añadió: "Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa". "Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano", advirtió el Papa. Y concluyó que "de las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, "se sale o mejor o peor, no se sale igual". "Tengamos el coraje de ser mejores que antes, de poder construir positivamente la post-crisis de la pandemia", agregó luego.

"Luz y fuerza"

Más tarde, al recitar la oración del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico ante centenares de fieles que lo siguieron en la Plaza San Pedro por primera vez desde iniciada la propagación del coronavirus, el Papa pidió "luz y fuerza" para los habitantes de la región amazónica, "duramente golpeada por la pandemia".

"Son tantos los contagiados y los muertos, incluso entre los pueblos indígenas, particularmente vulnerables", añadió Francisco antes de pedir un rezo "por los más pobres y los indefensos de esa querida región".

"También por los de todo el mundo, y hago un llamado para que a ninguno le falte asistencia sanitaria. Curar a las personas, no ahorrar para la economía. Las personas son más importantes que la economía", finalizó.

Si bien la región amazónica se extiende por nueve países sudamericanos, cerca del 75% de la población de la Amazonia se concentra en Brasil, que en las últimas horas se convirtió en el cuarto país con más muertos en el mundo por coronavirus, con casi 29.000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia.