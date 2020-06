Poco después de hacer esta entrevista, falleció el padre de Mazzarello. A través de Twitter, expresó: "Mi viejo murió en mi casa hace dos días. De la clínica salió deshidratado, desnutrido y sobremedicado. La pandemia se volvió una excusa para abandonar pacientes que no tengan Covid-19".

Luego detalló el padecimiento de su papá Juan Carlos: "Mi viejo tuvo un accidente doméstico, entró en coma y estuvo 18 días dormido. Cuando despertó, fue trasladado a una clínica de cuidados progresivos. A partir de ahí yo acompañé el proceso de su recuperación porque vi que si yo no estaba y no hacía ciertas cosas, el pronóstico era malo".

"Pero empezó la pandemia y no me dejaron entrar más a la clínica. Yo comprendí que en el contexto de lo que estaba pasando se hayan tomado ciertas restricciones, pero perdí el contacto con él", explicó. Y enfatizó en diálogo con TN: "Lo que se generó con la pandemia es un terrorismo sanitario, porque generaron un clima de miedo a algo y no se apeló a la responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse por sí mismos. Si yo hubiera querido presentar un recurso de amparo para verlo, no podía porque la Justicia en ese momento no estaba trabajando".