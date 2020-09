El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo ayer que en la ciudad de Buenos Aires "hemos pasado el peor momento" respecto de la cantidad de casos de coronavirus, que fue "a principios de agosto". Sin embargo, hizo hincapié en que el descenso en la tasa de contagios, que se mantiene en un promedio alto de 1.100 nuevos enfermos diarios, será "lento".

"Los datos, tal como los describimos, no connotan que uno deba relajarse. La curva está estable, ahora. ¿Eso quiere decir que tenemos que relajarnos, que hemos terminado con el problema, eso quiere decir que este virus no genera daños? Nunca dijimos eso y no lo vamos a decir, porque no es cierto", enfatizó Quirós.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria porteña hizo hincapié en que creen "en el camino" tomado para enfrentar la situación de pandemia, que es "dialogando y mostrando la información lo más transparente posible", así como proponiendo a la ciudadanía "cosas que se pueden hacer".

Sobre esta misma línea, Quirós valoró que la realización de una "cuarentena precoz" fue lo que permitió fue "que no haya una catástrofe sanitaria" y que lograron "gestionar la pandemia" con un alto número de casos.

Por su parte, el ministro de Salud también se refirió al diálogo con el gobierno nacional por la posibilidad del regreso a clases en la ciudad para los estudiantes con problemas de conectividad y manifestó que están "trabajando en buscar el momento" para "sobre todo los niños vulnerables de recuperar su vínculo escolar, que no es solamente volver a la escuela".

Por último, Quirós señaló que a partir de esta semana se coordinarán "pequeños espacios de descanso, de manera coordinada" para los trabajadores de la salud, ya que los niveles de camas actuales "permiten algún nivel de rotación".