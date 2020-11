C ompungida pero con particular firmeza, Susana Giménez expresó ayer que "a veces siento que todos somos culpables de no haberlo ayudado, pero tampoco se dejaba ayudar. Elijo quedarme con el Diego sonriente que estaba bien, era ocurrente, muy gracioso. Era un genio. Por eso fue tan triste verlo tan mal cuando no podía hablar o caminar y sufría tanto. Cuando lo vi el día de su cumpleaños en Gimnasia casi me muero".

La diva, en charla con Telefé Noticias, puntualizó que "Ya sé que todos tenemos que morirnos pero era muy joven y él hizo todo lo posible para morirse, yo creo. Porque él tenía que saber cuando se despertaba lo que había sufrido y seguía, y seguía. Era muy raro. También el ego debe sufrir porque los años pasan y dejó de ser el número uno en la cancha y eso le debe haber dolido y llevado a todo esto. Pero empezó mucho antes, cuando era una liebre en la cancha".

En otro momento de la charla destacó: "Es muy joven a los 60 años pero 60 muy vividos, mal vividos. Es una pena, es una pena. Al primero que le hizo probar esa basura que termina con el mundo, un día lo vamos a conocer para romperle la cara. Porque no hay derecho a lo que hizo, no hay derecho" manifestó sobre las adicciones del Diez.

En tanto, en su cuenta de Instagram, Susana, escribió: "El mundo llora tu partida, Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba. Te encontrarás con tus seres queridos y por fin tendrás paz".