E l gobernador bonaerense Axel Kicillof arremetió contra el funcionamiento del Poder Judicial durante el mandato de Mauricio Macri y cuestionó la causa "dólar futuro", por la cual posee embargados e inhibidos sus bienes.

"Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. No puedo vender mi auto ni comprar otro. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa", remarcó en diálogo con Canal 26.

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner sostuvo que la causa de dólar futuro "es un invento" y que afectó mucho a su familia. "Ningún jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender".

Manifestó que la Corte Suprema es también responsable por avalar a jueces como Claudio Bonadio, "que llevó adelante esta persecución", y siguió en referencia a la vicepresidenta: "Las causas donde está más avanzado el proceso de Cristina son todas de Bonadio, y Bonadio no era un juez, sino un tipo que dijo que aplicaba el derecho penal creativo".

Y aseguró que "hubo lawfare, hubo persecución, y el máximo responsable de la actuación de la Justicia en el país es la Corte Suprema", agregó. "Eso pasó, pasa y no puede volver a pasar".

Frente abierto

Las declaraciones de Kicillof se dieron luego de la carta que publicó la semana pasada Cristina Kirchner, que apuntó contra la Corte por la continuidad de las causas en su contra y denunció persecución política.

Tras ese duro mensaje de la vicepresidenta, diversas figuras del oficialismo cuestionaron el accionar del tribunal, incluidos el presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete Santiago Cafiero, quien sin embargo aclaró que no está en los planes del Frente de Todos impulsar el juicio político contra sus integrantes.