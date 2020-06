Tras la lluvia de críticas, la científica del Conicet Sandra Pitta dio marcha atrás sobre la invención del término "infectadura", que crearon junto con otros referentes opositores y científicos para asegurar que en la Argentina el estado de derecho está debilitado. "El término fue un poco fuerte, pero recuerdo que también en la época de Cambiemos muchos de mis colegas decían que estábamos en dictadura, y eso sí me parecía terrible". Además, sostuvo que en el documento no hablan de dictadura, sino de una "infectadura como algo metafórico", y aclaró que no lo quisieron decir en sentido literal.

Cabe recordar que días atrás un grupo de investigadores y personalidades de la cultura argentina emitió un documento en el que expresaron que "la democracia está en peligro, posiblemente como no lo estuvo desde 1983". Sobre la intención del comunicado consideró que "es una expresión de un grupo que está diciendo que abramos el debate, porque, si no, podemos perder la democracia y podemos perder muchas más vidas".

"Infectadura es un neologismo que elegimos para referirnos a cómo la gestión de esta pandemia, que existe y es real, está llevando a una situación donde tememos por el debilitamiento de las instituciones y la posibilidad de que se debilite la democracia".

Durante entrevistas que concedió a radio Continental y a FM La Cielo descartó haber recibido presiones ni amenazas en su trabajo dentro del Estado.

A pesar de ello, opinó que el gobierno actual "tiene tintes autoritarios y avanza sobre derechos".

"Creo que la democracia está en peligro. No se trata del peligro de un golpe de Estado, sino de derechos y libertades que se van perdiendo de a poco", y que "hay un relato en torno a la infección que está permitiendo el avasallamiento de derechos, de libertades, que puede llevar a un estado donde perdamos la democracia", agregó la investigadora del Conicet.

"Que diputados y funcionarios hablen de quedarse con las empresas genera más angustia sobre la pandemia", apuntó como peligros contra la democracia. "Se van rompiendo cosas y después queda la cáscara vacía de la democracia, como en Venezuela. Pérdidas diarias que se aceptan en contexto de crisis y después no vuelven", añadió.