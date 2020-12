Magalí Gil se enteró recién a inicios de 2019 de que el ex futbolista podría ser su padre, cuando se encontró por primera vez con su madre biológica. "Tu papá biológico es Diego Maradona", le habría develado. La joven italiana, que nació en 1995, fue dada en adopción y desde sus primeros días de vida vivió con el matrimonio adoptivo. A partir de ese momento, los abogados de Magalí se reunieron con la madre biológica con el fin de recabar datos y pruebas para poder llevar el caso y se contactaron con Matías Morla, abogado y representante de Maradona. Pero a muy poco del inicio de estas gestiones, el jueves 7 de noviembre de 2019 Magalí viajó a Milán junto a su marido y su hija. Cuatro días más tarde, se hizo presente en el programa "Live - Non è la D’Urso" donde realizaba impactantes declaraciones: "Yo inicié este camino para descubrir la verdad. A través de los abogados, siguiendo las normas legales de Argentina. Pedí el reconocimiento de la paternidad a Maradona. Quiero aclarar este punto. De parte de él tuvimos la mayor predisposición al cien por ciento. También quiero aclarar algo importante. Diego no sabía de mí, mi mamá nunca le comentó que estaba embarazada". Sin embargo, lo que siguió a estas declaraciones fueron presentaciones en la Justicia y un raid mediático del abogado de Gil, Marcelo Izquierdo, acusando a Maradona y su representante de no querer avanzar en la búsqueda de la verdad. Pero Diego tuvo esta reacción negativa posterior como resultado de una traición. Según pudo saber minutouno.com, antes de que Magalí viaje a Italia, el propio Diego le había dado su palabra a la joven italiana y su abogado defensor de que se haría el examen de ADN correspondiente. Sólo que Diego le pidió que no se haga público el reclamo hasta conocer el resultado. Pero ella habló.