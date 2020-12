Mauricio Dayub tuvo la oportunidad de jugar al fútbol con el máximo ídolo de ese deporte, pero el recuerdo estuvo teñido por un contexto particular. En 1996, Diego participó de un partido solidario con algunos famosos entre los que se encontraba Mauricio, según contó el actor en "La mesa de Mirtha". "Yo jugué con él en la noche del jarrón, fue un partido complicado", comenzó diciendo. Es que esa tarde inolvidable fue el día que allanaron la casa de Guillermo Coppola, su mánager de entonces, dando origen a la causa del jarrón que todos conocen.

"Habíamos ido a jugar un partido a beneficio en Laferrere y, teóricamente, él no venía. Y en un momento avisaron que venía Diego", relató. Luego continuó: "Yo nunca vi a una persona con tanta fuerza, con tanta polenta. Había grandes actores y grandes jugadores ahí. Pero yo los veía chiquititos". Contó con emoción que Maradona lo eligió para su equipo "Abrió un bolso, y arrojó camisetas azules y yo vi que él se había puesto azul. Yo estaba lesionado, pero dije: ‘Yo juego. Si es con Maradona, juego’. Yo corría, nunca jugué bien, pero siempre tuve mucha garra". Finalmente contó con una sonrisa una jugada que los encontró: "Diego me la da adelante y me dice: ‘¡Quedate ahí!’. Y yo no bajé a defender porque Diego me dijo que me quede ahí".