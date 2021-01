El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que "la mayoría del pueblo" se cuida frente al coronavirus, en particular "los sectores populares", pero señaló que "hay algún sector social muy privilegiado que es muy reticente a seguir las normativas".

"Son sectores que no son habitantes de los distritos, entonces vienen y tienen poco apego al cuidado en el distrito. Son en general de clases altas. Uno ve que los sectores populares son mucho más cumplidores", dijo el funcionario al programa "Toma y Daca", de AM750. Luego agregó: "Por ser más privilegiado económicamente, uno no tiene derecho a no cumplir las normativas generales".

El médico sanitarista explicó que aún no es posible determinar este aumento de casos como la segunda ola, pero señaló que existe "un rebrote muy rápido que tiene que ver con la enorme circulación".