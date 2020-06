La flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, consideró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación "parece del siglo pasado" y "no funciona como debería", aunque dejó claro que no se trata de quiénes la integran, que son todos "gente muy versada", sino de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la informatización. "La Corte no está funcionando como debería, nos merecemos otra Corte. Está funcionando como el siglo pasado, hay expedientes que están sin resolver cuatro o cinco años", dijo en declaraciones a radio La Red.

Evaluó que durante la pandemia "el Poder Judicial no está funcionando como debiera" y opinó que "la Corte es en parte responsable por esto" al tiempo que resaltó la necesidad de "informatizar el Poder Judicial".