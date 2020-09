"Acá pasa siempre: te roban, a mis hijas les robaron en plena calle, vinimos a la comisaría, pero no nos dan respuesta. No es la primera vez que pasa esto con las chicas. Estamos acá en representación de todas las mujeres. A Ludmila la conocíamos del barrio y fue al colegio con mi hija. Nos queremos vivas", dijo una mujer en la puerta de la comisaría. Otra vecina advirtió: "No vamos a abandonar las calles, porque tenemos un Estado ausente. Ocho femicidios desde marzo en Moreno. Claramente la cuarentena exacerbó la violencia machista y patriarcal frente a un gobierno que solo creó el Ministerio de la Mujer".

"Lo único que sabemos del prófugo es que tiene 19 años y que se tomó el palo. Lo dejaron ir. La Justicia no hace nada", repudió. Otra mujer agregó que a Cristian Gerez "lo mandaron con el tío": "Lo vino a buscar un auto porque no tenía el documento. ¿De qué Justicia me hablan? ¿No tienen un patrullero para llevarlo? ¡Lo largaron ellos! Esa es la realidad".

"No se termina más, no paran de matarnos, una no puede salir tranquila a la calle porque estos hijos de puta están como si nada, sueltos, y ahora se dan a la fuga y no sé lo que está haciendo la policía", expresó. "No porque seamos mujeres nos tienen que matar y tirar como basura, ¿cuándo va actuar la Justicia?", preguntó. "Acá estamos representando a todas las mujeres, porque nos están matando", añadió otra de las manifestantes. Llevaban carteles "Somos la voz de las que ya no están" y "Justicia por Ludmi".