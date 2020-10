La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que "la devaluación no es una solución" para los problemas macroeconómicos de la Argentina y remarcó que "los bancos están sólidos", por lo que negó que haya peligro de una corrida cambiaria.

En declaraciones con radio Rivadavia, la funcionaria señaló que "la devaluación no es la solución. Tenemos un objetivo de tipo de cambio real que no se aprecie. Lo que no quiere decir que estemos buscando saltos bruscos. Creemos que los saltos bruscos en el tipo de cambio no le producen ningún bien a la economía".

Para la economista, "los efectos positivos de una devaluación aparecen cuando la devaluación no se traslada a precios; pero sucede que ese salto de devaluación a precios sucede cada vez más rápidamente en la Argentina".

Y agregó: "El salario real cae, cae también la demanda y, por ende, cae el producto".